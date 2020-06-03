2020-06-03T11:53:47+03:00
Общество

«Угроза не миновала»: Глеб Никитин обратился ко всем жителям Нижегородской области

Глава региона заявил, что от сегодняшнего уровня самодисциплины будет зависеть ситуация через семь-десять дней
Анна МИГАЛОВА
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Глеб Никитин напомнил нижегородцам о необходимости соблюдать меры предосторожности.Глеб Никитин напомнил нижегородцам о необходимости соблюдать меры предосторожности.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Ежедневный рост заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области побудил главу региона Глеба Никитина еще раз обратиться к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

Чиновник напомнил, что на количество выявляемых случаев COVID-19 влияет сразу несколько факторов. В частности, увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона, а также рост социальной активности в целом.

- При этом залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности. Мы пока только перешли на первый этап снятия ограничений, впереди еще долгий путь. Мне хочется обратиться ко всем жителям региона: угроза не миновала! - заявил Глеб Никитин.

Губернатор предупредил, что отсутствие заболевших в близком окружении не дает гарантий, что в конечном итоге не придется столкнуться с этой бедой.

- Защита органов дыхания в общественных местах, самоизоляция, повышенные требования безопасности на работе - все это остается обязательным. Об этом нужно помнить главам муниципалитетов, руководителям и владельцам организаций и компаний. От сегодняшнего уровня самодисциплины будет зависеть ситуация через семь-десять дней, - заключил губернатор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10850 человек;

- число умерших выросло до 116 человек;

- число выздоровевших выросло до 4289 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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