2020-06-05T11:09:36+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года выросло до 125 человек

За последние сутки в регионе скончались еще три человека
Юлия ИСАЕВА
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Число умерших от коронавируса в регионе выросло до 125 человекЧисло умерших от коронавируса в регионе выросло до 125 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С начала пандемии в больницах Нижегородской области скончались 125 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки опасный вирус унес жизни еще троих пациентов, сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Практически у всех умерших течение COVID-19 было осложнено хроническими заболеваниями.

- Берегите себя! Соблюдайте введенный режим и защищайте близких, которые наиболее подвержены риску. Вирус, увы, пока не побежден, - подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Напомним, на днях чиновник рассказал о самых молодых жертвах вируса в Нижегородской области. По его словам, на пенсионеров приходится более 80% смертей, поскольку COVID-19 провоцирует обострение многих других заболеваний. Но были и случаи гибели нижегородцев в возрасте до 40 лет. Не так давно в одной из больниц скончался молодой человек 1985 года рождения.

- Боролись до последнего. К сожалению, не смогли победить болезнь. А самый молодой ушедший был 1991 года рождения. Ему было меньше 30. Трагедия и скорбь для всех нас, - написал замгубернатора на своей странице в «Инстаграм».

КСТАТИ

По данным на 5 июня 2020 года, в Нижегородской области зафиксировано уже 11 499 заболевших коронавирусом – за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 330 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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