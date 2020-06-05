Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июня 2020 года: Канавино может обогнать Автозавод по числу зараженных COVID-19

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:48:18+03:00

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Жители Нижегородской области продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на 5 июня, в регионе зафиксировано 11,4 тысячи заболевших. При этом 5,6 тысячи проживают в областном центре. В пресс-службе регионального правительства рассказали, в каких районах Нижнего Новгорода «ковидных» пациентов больше всего, а где - меньше.

Которую неделю антирейтинг возглавляет Автозавод - там выявлен 1071 зараженный COVID-19. На втором месте - Канавино, где 966 зараженных, на третьем месте - Ленинский район с 888 заболевшими. Следом идут Сормово - 702, Нижегородский район - 637, Московский район - 509 и Советский район - 477. Меньше всего пациентов с коронавирусом в Приокском районе - 375.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что за последние сутки новые случаи заражения этим смертельно опасным заболеванием не были выявлены в 19 муниципальных районах Нижегородской области. А также сообщалось, как выглядит топ-3 районов, в которых самая высокая заболеваемость.

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ИСТОЧНИК KP.RU