2020-06-05T14:48:18+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июня 2020 года: Канавино может обогнать Автозавод по числу зараженных COVID-19

Число заболевших в областном центре продолжает расти
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде.Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
Изменить размер текста:

Жители Нижегородской области продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. По данным на 5 июня, в регионе зафиксировано 11,4 тысячи заболевших. При этом 5,6 тысячи проживают в областном центре. В пресс-службе регионального правительства рассказали, в каких районах Нижнего Новгорода «ковидных» пациентов больше всего, а где - меньше.

Которую неделю антирейтинг возглавляет Автозавод - там выявлен 1071 зараженный COVID-19. На втором месте - Канавино, где 966 зараженных, на третьем месте - Ленинский район с 888 заболевшими. Следом идут Сормово - 702, Нижегородский район - 637, Московский район - 509 и Советский район - 477. Меньше всего пациентов с коронавирусом в Приокском районе - 375.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что за последние сутки новые случаи заражения этим смертельно опасным заболеванием не были выявлены в 19 муниципальных районах Нижегородской области. А также сообщалось, как выглядит топ-3 районов, в которых самая высокая заболеваемость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области стартовал конкурс на получение научных грантов
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июня 2020 года: Канавино может обогнать Автозавод по числу зараженных COVID-19
На трассе под Нижним Новгородом столкнулись два грузовика
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
Нижегородские школьники присоединятся к Всероссийской акции «Окна России»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года выросло до 4 637 человек
В Краснобаковском районе полицейский насмерть сбил женщину
В Нижнем Новгороде сегодня ожидается теплая и дождливая погода
Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов не подтвердил информацию о своем аресте
Стало известно, как будет проходить электронное голосование по поправкам в Конституцию
Минздрав порекомендовал лекарства для лечения коронавируса. Какие?
В Нижегородской области возобновилась работа сельхозярмарок
Павел Дуров объяснил, почему Telegram в России пора разблокировать
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
ПСБ начал выдавать ипотеку военнослужащим под 5,85%
За два месяца из обсерваторов ЦФО и ПФО вывезено около 40 нижегородцев
Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий
Выбор территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в онлайн-формате
К юбилею Нижнего Новгорода стартовал проект «Я из Нижнего»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 4 июня 2020 года: Канавинский район приближается к отметке в 1000 заболевших
Балахнинская музыкальная школа получила 2,6 миллиона рублей на новые инструменты и оборудование
Николай Лешков: «Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию»
Уголовное дело по факту взрывов на заводе имени Свердлова вернули прокурору