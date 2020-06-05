2020-06-05T11:21:38+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года выросло до 4 637 человек

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 164 человека
Юлия ИСАЕВА
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Еще 164 пациента с подтвержденным COVID-19 побороли вирус и были выписаны из нижегородских больниц за последние сутки. Таким образом, число выздоровевших в регионе выросло до 4 637 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящий момент в Нижегородской области подтверждено 11 499 заражения коронавирусной инфекцией. Около 4,3 тысячи жителей находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в легкой или бессимптомной форме. Еще почти 2,5 тысячи человек продолжают лечиться в больницах.

Напомним, в начале недели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям и еще раз попросил соблюдать режим самоизоляции. По его словам, на количество выявляемых случаев заражения влияет не только увеличение объемов тестирования и наступление дачного сезона, но и рост социальной активности.

- Залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности. Мы пока только перешли на первый этап снятия ограничений, впереди еще долгий путь. Мне хочется обратиться ко всем жителям региона: угроза не миновала! - заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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