Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года составило 7413 человек
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года составило 7413 человек. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 204 новых случая заражения COVID-19.
При этом число умерших с таким диагнозом выросло до 53 человек. За последние дни жертвами COVID-19 стали еще четыре пациента. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Впрочем как и у остальных жертв коронавируса в Нижегородской области.
Вместе с тем за последние сутки увеличилось число выздоровевших пациентов с COVID-19 - до 1911 человек.
Напомним, накануне в Нижнем Новгороде открылись первые салоны красоты, которые были вынуждены приостановить работу из-за режима самоизоляции. Кроме того, заработали вновь торговые точки, правда, примерка одежды и обуви пока под запретом.
Сообщалось также, что тест на коронавирусную инфекцию сдали более 163 тысяч нижегородцев. Сейчас в регионе тестируют больше пяти тысяч человек в сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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