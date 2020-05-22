2020-05-21T23:36:18+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года составило 7413 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 204 новых случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Властям удалось купировать очаги заболеваемости.Властям удалось купировать очаги заболеваемости.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года составило 7413 человек. Так, за минувшие сутки в регионе выявили еще 204 новых случая заражения COVID-19.

При этом число умерших с таким диагнозом выросло до 53 человек. За последние дни жертвами COVID-19 стали еще четыре пациента. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Впрочем как и у остальных жертв коронавируса в Нижегородской области.

Вместе с тем за последние сутки увеличилось число выздоровевших пациентов с COVID-19 - до 1911 человек.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде открылись первые салоны красоты, которые были вынуждены приостановить работу из-за режима самоизоляции. Кроме того, заработали вновь торговые точки, правда, примерка одежды и обуви пока под запретом.

Сообщалось также, что тест на коронавирусную инфекцию сдали более 163 тысяч нижегородцев. Сейчас в регионе тестируют больше пяти тысяч человек в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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