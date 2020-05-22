Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 2076 человек

22 Май 2020 2020-05-22T11:27:36+03:00

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Количество выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области на 22 мая 2020 года выросло до 2076 человек. По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, за последние сутки вылечились от Covid-19 еще 165 нижегородцев.

Напомним, за минувшие сутки в регионе подтверждена коронавирусная инфекция у еще 202 человек, таким образом, общее количество заболевших достигло 7615 человек. Кроме того, стало известно о смерти от коронавируса еще четырех человек. Отмечается, что у всех из них течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

При этом около 4,3 тысяч заболевших находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает не ослаблять дисциплину, несмотря на обнадеживающие тенденции, поскольку динамика заболеваемости зависит в первую очередь от соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU