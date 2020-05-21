2020-05-21T09:58:25+03:00
Общество

Свыше 163 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус

Сейчас в регионе тестируют больше пяти тысяч человек в сутки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 21 мая, на территории Нижегородской области прошли тест на коронавирус уже свыше 163 тысяч человек. Только за последние сутки были проведены исследования анализов 5 632 человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас средний показатель тестирования в регионе составляет 5 113 человек на 100 тысяч населения, - рассказал Глеб Никитин. – По объемам тестирования наш регион входит в число лидеров по стране. За неделю охват населения составил 154,7 теста на сто тысяч человек. В настоящее время очень важно сохранить высокие объемы тестирования и при этом увидеть снижение числа зараженных.

Напомним, сейчас на территории региона работают 11 лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус. Наибольшее количество анализов исследуют в Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском медицинском университете и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД». Кроме этих учреждений, проведением исследований занимаются еще восемь организаций.

К слову, по последним данным, общее число зараженных в Нижегородской области перевалило за семь тысяч человек. При этом в лидерах по количеству больных по-прежнему остается Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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