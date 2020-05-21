Свыше 163 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус
По данным на 21 мая, на территории Нижегородской области прошли тест на коронавирус уже свыше 163 тысяч человек. Только за последние сутки были проведены исследования анализов 5 632 человек. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Сейчас средний показатель тестирования в регионе составляет 5 113 человек на 100 тысяч населения, - рассказал Глеб Никитин. – По объемам тестирования наш регион входит в число лидеров по стране. За неделю охват населения составил 154,7 теста на сто тысяч человек. В настоящее время очень важно сохранить высокие объемы тестирования и при этом увидеть снижение числа зараженных.
Напомним, сейчас на территории региона работают 11 лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус. Наибольшее количество анализов исследуют в Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском медицинском университете и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД». Кроме этих учреждений, проведением исследований занимаются еще восемь организаций.
К слову, по последним данным, общее число зараженных в Нижегородской области перевалило за семь тысяч человек. При этом в лидерах по количеству больных по-прежнему остается Нижний Новгород.
ИСТОЧНИК KP.RU
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