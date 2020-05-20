2020-05-20T20:36:32+03:00
Происшествия

Менеджер фирмы в Арзамасе ответит за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина хотел избежать доследственной проверки, а в результате получил уголовное дело
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Арзамасе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего менеджера компании, который подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел во вторник, 19 мая 2020 года, в складском помещении на улице Казанской в Арзамасе. Подозреваемый хотел избежать проведения доследственной проверки по поводу контрафактной бытовой химии и попробовал лично передать 15 тысяч рублей в качестве взятки оперуполномоченному. Однако тот отказался принять взятку и пресек противоправные действия менеджера.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что адвоката из Богородска задержали за посредничество при взятке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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