Лиза Тишкина, Маша Ложкарева, Маша Люлина: дети, которых ищут в Нижегородской области уже несколько лет

Часто, просматривая социальные сети, мы видим объявления о пропаже детей. К счастью, большинство из них находятся почти сразу. Засиделись у одноклассников, уехали гулять далеко от дома и не вернулись вовремя – причины могут быть разными, но все эти дети вскоре обнимаются с перепуганными родителями. Но бывают и другие случаи – когда дни поисков тянутся один за другим, а надежды увидеть ребенка живым остается все меньше. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, 25 мая был учрежден День пропавших детей. А символом этого дня является цветок незабудка…

- Это и праздник, и памятная дата одновременно. Этот день – радость за пропавших детей, которых нашли и вернули в семью, и память о малышах и подростках, которые исчезли без вести и не нашлись, - рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. Много лет его отряд занимается поиском пропавших людей. На его счету сотни спасенных жизней.

25 мая проводятся различные акции, цель которых – напомнить родителям о том, как важно беречь своих детей и уметь находить с ними общий язык. Исчезновения детей чаще всего связаны с проблемами в семье: с конфликтами, переживаниями из-за боязни наказаний, нехватки свободы и личного пространства.

- Нередко дети пропадают на массовых мероприятиях. Перед тем, как выйти из дома, сфотографируйте ребенка – в случае пропажи вы сможете оперативно предоставить эту фотографию для поиска, - советуют специалисты. – Кроме того, ребенка можно найти по включенной геолокации на сотовом телефоне или смарт-часах. А сам ребенок должен наизусть помнить контактные номера родителей, номер 112 и свой адрес. В случае пропажи ребенка нужно сразу же обращаться в полицию – отказать в приеме заявления не имеют права.

Еще одной причиной пропажи детей являются их похищения. Ребенку нужно объяснить, что он не должен разговаривать или что-то брать у незнакомого человека.

В Нижегородской области до сих пор идут поиски нескольких детей и подростков, которые пропали много лет назад. Некоторые из них уже могут быть взрослыми, но родители все еще не теряют надежды когда-нибудь увидеть их. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» собрала информацию, которая известна о них на данный момент.

Саша Никонов, Павлово

15 июня 1998 года стало для жительницы Павлова Натальи Сониной судьбоносным рубежом, разделившим ее жизнь на две половины. Еще вчера она была счастливой матерью двоих близнецов, а сегодня – женщиной, посвятившей себя поиску похищенного сына. Хождения по монастырям и экстрасенсам, обращения в социальных сетях, опросы всех возможных свидетелей – за прошедшие с тех пор двадцать лет в жизни Натальи было все. Однако отыскать своего любимого сына Сашу она так и не смогла.

Саша Никонов

Лиза Тишкина, Саров

Лиза Тишкина пропала 7 марта 2009 года после концерта в честь 8 Марта. Девочке тогда было 10 лет, она училась в третьем классе. В последний раз ее видели возле стадиона «Авангард» в Сарове – там она шла с двумя одноклассниками, а потом их пути разошлись. Лиза словно провалилась сквозь землю – не удалось найти ни одной зацепки. В поисках девочки даже несколько раз осушали реку Сатис – но и там не было обнаружено ничего, что могло бы пролить свет на загадочное исчезновение ребенка.

Лиза Тишкина

Юля Садекова, Володарск

29 июля 2011 года 14-летняя Юля Садекова вышла из дома в Володарске и пошла на автобусную остановку, чтобы поехать в училище в Дзержинск. Но ни до училища, ни до остановки она так и не добралась… В начале августа 2011 года по факту пропажи подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Девочку искали и полицейские, и волонтеры, однако найти ее так и не удалось. До сих пор о ней ничего не известно.

Юля Садекова

Настя Коханюк, Гидроторф

15-летняя Настя Коханюк пропала 20 июня 2013 года. Около двух часов дня она ушла из дома в поселке Гидроторф, и с тех пор о ней никто ничего не слышал.

У девочки – синдром Дауна, она почти не разговаривает, читать и писать не умеет. Поэтому в первую очередь полицейские проверили родителей Насти – мало ли, вдруг те просто захотели избавиться от дочери-инвалида. Да еще и отец – Олег Коханюк – оказался пастырем некоей церкви «Новый народ», более напоминающей секту. Но детектор лжи показал: супруги к исчезновению девочки не причастны. Всего же следователи допросили более трехсот свидетелей.

Настя Коханюк и ее отец.

Маша Ложкарева, Кстовский район

Таинственное исчезновение 13-летней Маши Ложкаревой в СНТ «Борок» в Кстовском районе летом 2018 года привело в замешательство всех нижегородцев. Проводились полномасштабные поиски по всей округе, девочку искали несколько месяцев, но не смогли найти никаких следов. Все, что известно – 1 августа девочка уехала из садового товарищества, чтобы покататься на велосипеде, и не вернулась домой. Волонтеры прочесали весь лес, заглядывали во все заброшенные сооружения, изучали с помощью эхолота водоемы, но так и не нашли ни саму Машу, ни даже ее велосипед или телефон.

Маша Ложкарева

Маша Люлина, Богородск

То летнее утро 20 августа выдалось по-настоящему жарким. 9-летняя Машенька Люлина проснулась, оделась и вприпрыжку побежала к любимой бабушке, что живет через три дома от родительского. Там девочка позавтракала и отправилась поиграть на детскую площадку. Бабушка, которая наблюдала за Машей у окна, видела, как она добежала до мусорного контейнера, начала обходить его, а вот обратно уже не вернулась…

С того ужасного дня прошло уже больше полутора лет, а родные Машеньки, волонтеры и правоохранители до сих пор не обнаружили ни одной зацепки, куда могла исчезнуть маленькая девочка на городской улице буквально за несколько секунд.