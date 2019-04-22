"Нашли очки и телефон": поиски Маши Ложкаревой продолжились спустя почти девять месяцев

Таинственное исчезновение 13-летней Маши Ложкаревой в СНТ «Борок» в Кстовском районе летом прошлого года привело в замешательство всех нижегородцев. Проводились полномасштабные поиски по всей округе, девочку искали несколько месяцев, но не смогли найти никаких следов. После чего и волонтеры, и следователи объявили, что искать таким образом Машу уже бесполезно и прочес местности возобновится только в том случае, если появятся новые зацепки. И вот на прошлой неделе ПСО «Волонтер» вновь объявил поиски, собирая волонтеров и добровольцев на так называемые полевые работы.

Неужели удалось что-то узнать? И волонтеры, и следователи весьма уклончиво отвечали на вопросы журналистов, однако «Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что именно искали поисковики и следственные органы в Кстовском районе.

Точка отсчета

Всеобщий сбор был объявлен 19 апреля. За три дня, с пятницы по воскресенье, нужно было произвести обследование местности, где 1 августа 2018 года пропала Маша Ложкарева, а также проверить близлежащую территорию: изучить местность вдоль придорожной полосы, болота, поля, разобрать свалки.

По слухам, недалеко от места, где пропала девочка, нашли странную могилу с табличкой «Маша». Якобы именно эта находка дала толчок для возобновления полевых поисков. Многие сразу же принялись обсуждать, что следственные органы ищут останки девочки и не рассчитывают найти ее живой.

Ежедневно в поисках участвовало около 200 человек - это волонтеры, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. Возглавлял поиски следственный комитет по Нижегородской области.

- Группы для поиска формировались в основном из силовиков, но в каждой из них был опытный волонтер, - рассказал «Комсомолке» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин. - Наш отряд обеспечивал всю группировку снаряжением - рациями, навигаторами. После прохождения заданного квадрата мы сливали треки и наносили точки на карту. Главная задача была - осмотреть местность при отсутствии зелени. Обычно в таких условиях становится видно то, что было спрятано летом.

Очки и плата, которые были найдены во время поисков. Фото: ПСО "Волонтер"

И находки действительно были. Рядом с пугающей табличкой «Маша» оказалась кошка. Позже поисковики нашли еще одну могилу. Но тут оказалась похоронена собака. Удалось найти и другие предметы: сотовый телефон и очки, правда, они не принадлежат Маше Ложкаревой, а также электронную плату.

- Это говорит о том, что поиски велись очень тщательно, - пояснил Сергей Шухрин.

Тем не менее ни велосипеда, ни телефона, ни даже обрывков одежды Маши Ложкаревой найти так и не удалось.

Следователи уделили особое внимание нескольким местам. Это район, где повторно включался Машин телефон, место, где видели ее свидетели, а также проверялся один из местных жителей, который мог ехать мимо Маши в день ее исчезновения. Для волонтеров же никаких приоритетов в местах поисков не было.

- Мы ищем все: Машины вещи, следы раскопов, кострищ, нужно понять, где она была и где пропала. Только тогда можно строить версии криминальные и не криминальные, - уверен Сергей Шухрин.

Могила собачки, которую нашли поисковики. Фото: ПСО "Волонтер"

Виноваты ли соцсети?

Долгое время родители Маши Ложкаревой надеялись, что это просто затянувшаяся шутка, что девочка ушла сама, а теперь боится вернуться. Они даже записали для нее видеообращение, которое оставили на ее странице в социальных сетях.

- Если она имеет возможность читать, мы хотим, чтобы она увидела наше сообщение, - сказал Владимир Ложкарев. - Хочется верить, что она решила спрятаться, а теперь из-за всей этой шумихи боится появиться. Но мы хотим, чтобы она отозвалась, никаких последствий не будет. Самое главное - это жизнь человека.

Грешил папа и на социальные сети, которые могли толкнуть Машу на необдуманный шаг.

- Сейчас очень много групп, которые призывают к суициду или игры, например, «Спрячься на 72 часа», - рассуждал Владимир. - Два года назад Маша состояла в группе «Синий кит», но она там была недолго и сама ушла, поняв, к чему это все ведет. Она сама мне об этом рассказала.

Несмотря на то что следственный комитет Нижегородской области вел расследование, никакой официальной информации не было, а потому люди начали строить свои версии. Многие склонялись к тому, что Маши в лесу нет, что ее увезли. Одна из пессимистичных версий звучит так: сбила машина, водитель испугался, забрал Машу с велосипедом и вывез куда-то, где бросил в речку.

"Нашли очки и телефон": поиски Маши Ложкаревой продолжились спустя почти девять месяцевФото: СОЦСЕТИ

Ясновидящие тоже не остались в стороне от громкого дела. Один из них сообщил, что девочка утонула в воде, и ее тело нужно искать под мостом реки Цедень. Позже в редакцию «Комсомольской правды - Нижний Новгород» обратилась таролог, но с уже более оптимистичной версией. По ее словам, с Машей не происходит ничего плохого и она уехала с молодым человеком, который немного старше ее. Правда, версию таролога следователи отмели. Они уже выяснили наверняка, что Маша ни с кем не договаривалась и по собственной воле из дома не убегала.

Следственный эксперимент

За полгода дело Маши Ложкаревой разрослось до ста томов, в каждом из которых примерно по двести страниц. За это время была проведена огромная работа с населением. Были допрошены практически все жители и дачники близлежащих деревень и садовых товариществ. Причем предоставленная ими информация была проверена следственным путем. Таким же образом были проверены ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Помимо этого следователи установили более 700 водителей, которые проезжали в районе поисков Маши Ложкаревой в момент ее исчезновения. Все они также были проверены оперативным путем.

- Были задействованы экспертные лаборатории не только Нижегородской области, но и других регионов, - рассказал «Комсомолке» старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области Максим Ефимов. - Проведены сотни генетических исследований на причастность к исчезновению Маши Ложкаревой.

"Нашли очки и телефон": поиски Маши Ложкаревой продолжились спустя почти девять месяцев

Особенностью местности стали заброшенные дома и строения, которых в округе оказалось очень много. Все они были детально осмотрены. Помимо этого, в ходе расследования уголовного дела следователи просмотрели сотни часов видеозаписей со всех видеокамер в округе, а также с видеорегистраторов проезжавших мимо автомашин.

Но, к сожалению, к разгадке таинственного исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой ни следователи, ни волонтеры так и не приблизились. Но опускать руки никто не собирается, и поиски будут продолжаться.

КСТАТИ

За достоверную информацию о местонахождении Маши Ложкаревой ПСО «Волонтер» объявил вознаграждение в 500 тысяч рублей. Позже было объявлено вознаграждение в 50 тысяч рулей за телефон или велосипед Маши.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До сих пор идут поиски девятилетней Маши Люлиной, которая также таинственно исчезла возле своего дома в Богородске. Девочка пропала возле мусорных баков в то время, как выбрасывала мусор. Полномасштабные поиски ничего не дали - не было найдено ни свидетелей, ни каких-либо предметов, принадлежавших Маше Люлиной.