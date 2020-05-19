Власти назвали причины оползней, произошедших в Нижнем Новгороде 8 мая

С момента сильнейшего ливня, ставшего разрушительным для нижегородских склонов и дорог, прошло полторы недели. А его последствия еще разгребать и разгребать. Конечно, какая-то работа уже проделана подрядными организациями. Однако о полном восстановлении грунта говорить рановато. На заседании думской комиссии по экологии директор управления инженерной защиты Алексей Ежков рассказал, что страшный ливень 8 мая 2020 года затронул три основных объекта, находящихся в ведении муниципального управления: склон под гостиницей «Азимут» на улице Заломова, Окский съезд под домом № 23 г по проспекту Гагарина и склон Георгиевского съезда в районе бизнес-центра.

- По каждому из них составлены аварийные акты и дефектные ведомости, определены сметные стоимости и будут заключены контракты на ликвидацию аварийных ситуаций. Кстати, на всех трех объектах уже работают подрядчики, - уточнил чиновник.

Алексей Ежков подчеркнул, что больше всего после того ливня пострадал склон на улице Заломова,2. Размыв грунта там произошел из-за засорения листьями и землей дождеприемного лотка.

- Чтобы впредь такого не произошло, надо решать проблему радикально, - убежден эксперт. - Планируется установить там пять дождеприемных колодцев, семь дождеприемных камер, сделать три подпорные стенки и в конечном итоге восстановить склон.

Пока подрядчику удалось только построить водоприемные камеры на участке примыкания лотка возле гостиницы. Они и будут служить основным приемным резервуаром для сбора и сброса поверхностного стока. На выполнение остальной работы у подрядной организации есть около трех месяцев.

Как пояснил директор управления инженерной защиты, размыв грунта на Георгиевском съезде произошел по той же причине - засорился дождеприемный лоток.

- Подрядчик вывез сошедшие грунтовые массы, сделал обратную посыпку грунта, прочистил дренажную сеть от иловых масс, укрепил земляные откосы после механизированной планировки с применением георешетки, засыпал плодородным грунтом и посеял многолетние травы, - рассказал чиновник.

В общем-то, и сход грунта на Окском съезде, который очевидцы сняли на камеры мобильных телефонов и опубликовали в соцсетях, случился также из-за засорения мусороприемной камеры. В результате сильнейшего ливня чего только не было в этой камере: грязь, ветки, камни и мусор. Она переполнилась - откос и размылся.

- На первичном этапе подрядчик очистили быстроток и водоприемную камеру. В дальнейшем предстоит демонтировать существующую водоприемную камеру, установить новую бетонную камеру с мусороудерживающими решетками, заменить поврежденный быстроток и восстановить склон, посеяв там многолетние травы. На все про все примерно месяц, - заключил Алексей Ежков.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что управление инженерной защиты нашло способ избавить центр Нижнего Новгорода от затоплений во время ливней. Очередные исследования показали, что водовыпуск в реку Кова - на два метра ниже дна реки. Поэтому выпуск из трубопровода и участок сети уходит под воду даже после самого непродолжительного дождя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Нижний Новгород получит 41 миллиона рублей из резервного фонда Нижегородской области на работы по устранению аварийной ситуации на склонах.

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