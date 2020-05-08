Потоп в Нижнем Новгороде: Машины ушли под воду, а Молитовский мост «течет»
Нижний Новгород ушел под воду после сильнейшего ливня, обрушившегося днем 8 мая. Соцсети уже заполонили фотографии и видео с нижегородских улиц, на которых припаркованные автомобили едва не дрейфуют по проезжей части.
Фото: https://vk.com/bezcenznn
На Нижний Новгород обрушился страшный ливень..Видео: https://vk.com/novgorod_52
Одним из самых проблемных мест по-прежнему остается участок в районе торгового центра на Алексеевской улице. Машины тонут там и при обычном дожде, а уж после такого мощного ливня, какой прошел в областном центре буквально час назад, их едва видно на дороге.
На Алексеевской улице. Фото: https://vk.com/bezcenznn
Ковалихинская улица "плывет". Фото: https://vk.com/typical_nn
По словам очевидцев, сейчас в самом центре Нижнего Новгорода «происходит нечто».
- Множество машин практически утопло на дороге, в прямом смысле этого слова. Ливень стал причиной всего происходящего, ничто не предвещало беды, - говорится в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».
Потом на Чернопрудской улице в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ
На Окском съезде картина не лучше. Машины, двигающиеся в направлении к центру, сталкиваются с водопадом. На видео, опубликованном в сети, виден поток воды вперемешку то ли с глиной, то ли с землей, спадающий прямо на проезжую часть. Водители и пассажиры не верят своим глазам: это оползень в результате ливня или где-то прорвало трубу?
- Молитовский мост «течет», - сообщают очевидцы.
Ковалихинская улица под водой. Фото: https://vk.com/novgorod_52
Рядом с гостиницей "Азимут" на набережной Федоровского.Фото: СОЦСЕТИ
Молитовский мост "течет".Видео: https://vk.com/novgorod_52
За городом ливень начался чуть позже, чем в областном центре, но с такой же силой. Отчего садовые участки потихоньку начали утопать. Не так, как машине в приволжской столице, конечно. Однако пока из домика выходить совсем не хочется.
За городом также идет ливень. Грядки потихоньку начинают утопать.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
КСТАТИ
Уже после сильнейшего ливня пришло предупреждение МЧС о том, что в ближайшие 1-3 часа 8 мая местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер (до 15 метров в секунду). Непогода сохранится вечером 8 мая, а также ночью и днем 9 мая.
Водопад на Окском съезде в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/bezcenznn
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ИСТОЧНИК KP.RU