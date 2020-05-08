2020-05-08T16:17:10+03:00
Общество

Потоп в Нижнем Новгороде: Машины ушли под воду, а Молитовский мост «течет»

Страшный ливень обрушился на приволжскую столицу днем 8 мая [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Около ТЦ "Лобачевский Plaza". Фото: https://vk.com/bezcenznnОколо ТЦ "Лобачевский Plaza". Фото: https://vk.com/bezcenznn
Изменить размер текста:

Нижний Новгород ушел под воду после сильнейшего ливня, обрушившегося днем 8 мая. Соцсети уже заполонили фотографии и видео с нижегородских улиц, на которых припаркованные автомобили едва не дрейфуют по проезжей части.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

На Нижний Новгород обрушился страшный ливень..Видео: https://vk.com/novgorod_52

Одним из самых проблемных мест по-прежнему остается участок в районе торгового центра на Алексеевской улице. Машины тонут там и при обычном дожде, а уж после такого мощного ливня, какой прошел в областном центре буквально час назад, их едва видно на дороге.

На Алексеевской улице. Фото: https://vk.com/bezcenznn

На Алексеевской улице. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Ковалихинская улица "плывет". Фото: https://vk.com/typical_nn

Ковалихинская улица "плывет". Фото: https://vk.com/typical_nn

По словам очевидцев, сейчас в самом центре Нижнего Новгорода «происходит нечто».

- Множество машин практически утопло на дороге, в прямом смысле этого слова. Ливень стал причиной всего происходящего, ничто не предвещало беды, - говорится в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Потом на Чернопрудской улице в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

Потом на Чернопрудской улице в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ

На Окском съезде картина не лучше. Машины, двигающиеся в направлении к центру, сталкиваются с водопадом. На видео, опубликованном в сети, виден поток воды вперемешку то ли с глиной, то ли с землей, спадающий прямо на проезжую часть. Водители и пассажиры не верят своим глазам: это оползень в результате ливня или где-то прорвало трубу?

- Молитовский мост «течет», - сообщают очевидцы.

Ковалихинская улица под водой. Фото: https://vk.com/novgorod_52

Ковалихинская улица под водой. Фото: https://vk.com/novgorod_52

Рядом с гостиницей "Азимут" на набережной Федоровского. Фото: СОЦСЕТИ

Рядом с гостиницей "Азимут" на набережной Федоровского.Фото: СОЦСЕТИ

Молитовский мост "течет".Видео: https://vk.com/novgorod_52

За городом ливень начался чуть позже, чем в областном центре, но с такой же силой. Отчего садовые участки потихоньку начали утопать. Не так, как машине в приволжской столице, конечно. Однако пока из домика выходить совсем не хочется.

За городом также идет ливень. Грядки потихоньку начинают утопать. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

За городом также идет ливень. Грядки потихоньку начинают утопать.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

КСТАТИ

Уже после сильнейшего ливня пришло предупреждение МЧС о том, что в ближайшие 1-3 часа 8 мая местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер (до 15 метров в секунду). Непогода сохранится вечером 8 мая, а также ночью и днем 9 мая.

Водопад на Окском съезде в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/bezcenznn

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Движение транспорта ограничат из-за ремонта на трассе Р-158 в Нижегородской области
Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюдения
Коронавирус в Понетаевском интернате не обнаружен
В Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция «Всем Нижним»
25 мемориалов «Вечный огонь» проверили перед 9 мая в Нижегородской области
Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют каждый день в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Грозы и ливни ожидаются в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области
Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом
Из-за ремонта инженерных сетей перекроют движение по улице Авангардной
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года