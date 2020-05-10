2020-05-10T17:00:24+03:00
Общество

Огромный оползень произошел у стен Нижегородского кремля

К месту обрушения грунта приехала служба спасения [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznn
Изменить размер текста:

Очередной сход грунта произошел в Нижнем Новгороде. Город еще не оправился после сильнейшего ливня, который буквально смыл дороги и склоны областного центра 8 мая, как случилась новая напасть - оползень возле кремлевских стен. Сообщение о ЧП и красноречивые фотографии появились в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» днем 10 мая.

- На Зеленском съезде огромный оползень, - доложили очевидцы.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

На снимках виднеется машина городской службы спасения, а это значит, что у происшествии уже знают власти. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Однако напомним, что буквально несколько дней назад обвал грунта произошел на Окском съезде и на набережной Федоровского. Там склоны не выдержали потока воды - следствия непродолжительного, но мощнейшего ливня.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

В марте два оползня подряд произошло на Похвалинском съезде. Причем ликвидацией последствий рабочие занимаются до сих пор. А недавно власти пообещали, что подпорную стенку для защиты съезда достроят за две недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Алехин: «Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия в будущем»
Анна Малиновская: «Благодаря онлайн-формату «Бессмертного полка» люди чувствовали атмосферу праздника и единения»
Павел Солодкий: «Десятки представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в праздновании Дня Победы»
Более 200 единиц техники было задействовано в ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде
Герой Советского Союза Александр Кузнецов: «Желаю, чтобы мы всегда помнили День Победы»
«То, что делают люди, вызывает восхищение»: Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в праздновании Дня Победы
Роман Стронгин: «Чувствуем величие народа и духа нашей страны»
Мария Самоделкина: «Мы доехали до каждого ветерана, чтобы поздравить с праздником»
Владимир Поддымников: «Смогли каждому ветерану лично сказать спасибо»
«Как от Нижнего до Мурома»: Из нижегородских водоемов вытащили 170 км браконьерских сетей
В Нижегородской области продлили запрет на посещение храмов и монастырей
Нижегородские полицейские составили около 7,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
Владимир Свешников: «Ветераны тронуты проявленным к ним вниманием»
Юрий Лебедев: «Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения»
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 10 мая 2020 года
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 665 человек
В Нижегородской области появится завод по производству металлических балясин и поручней
Тестирование на коронавирус прошли более 113 тысяч нижегородцев
Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя на Автозаводе