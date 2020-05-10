Огромный оползень произошел у стен Нижегородского кремля

Очередной сход грунта произошел в Нижнем Новгороде. Город еще не оправился после сильнейшего ливня, который буквально смыл дороги и склоны областного центра 8 мая, как случилась новая напасть - оползень возле кремлевских стен. Сообщение о ЧП и красноречивые фотографии появились в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» днем 10 мая.

- На Зеленском съезде огромный оползень, - доложили очевидцы.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

На снимках виднеется машина городской службы спасения, а это значит, что у происшествии уже знают власти. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Однако напомним, что буквально несколько дней назад обвал грунта произошел на Окском съезде и на набережной Федоровского. Там склоны не выдержали потока воды - следствия непродолжительного, но мощнейшего ливня.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

В марте два оползня подряд произошло на Похвалинском съезде. Причем ликвидацией последствий рабочие занимаются до сих пор. А недавно власти пообещали, что подпорную стенку для защиты съезда достроят за две недели.

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