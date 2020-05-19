2020-05-19T14:59:25+03:00
Общество

«Будем углублять дно»: Власти рассказали о новых планах по спасению центра Нижнего Новгорода от затоплений

Единственным вариантом на сегодня является расчистка русла реки Кова
Анастасия НАЗАРОВА
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Больше всего в результате сильнейшего ливня 8 мая пострадал центр Нижнего Новгорода. Фото: https://vk.com/bezcenznnБольше всего в результате сильнейшего ливня 8 мая пострадал центр Нижнего Новгорода. Фото: https://vk.com/bezcenznn
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Власти нашли способ избавить центр Нижнего Новгорода от затоплений во время ливней. Очередные исследования показали, что водовыпуск в реку Кова - на два метра ниже дна реки. Поэтому выпуск из трубопровода и участок сети уходит под воду даже после самого непродолжительного дождя. Об этом директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» Алексей Ежков сообщил на заседании думской комиссии по экологии 19 мая 2020 года.

- То есть расчистка русла реки Кова - это наш единственный вариант избавления от затоплений на улицах Алексеевская, Ошарская, Октябрьская и Ковалихинская. Других вариантов просто нет, - подчеркнул чиновник.

Кстати, инженерная защита города уже оценила объем работ и даже посчитала их предварительную стоимость. Однако никаких конкретных сумм управление пока не называет.

- Мы разрабатываем план мероприятий по реорганизации ливневой сети в центре Нижнего Новгорода, чтобы полностью ликвидировать последствия подтоплений территорий, - уточнил Ежков. - Сейчас главное выполнить расчистку и дноуглубление реки Кова на два-три метра.

Председатель профильной комиссии думы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов поинтересовался, на какие средства будет реализовано задуманное. Ведь деньги из городского бюджета на 2020 года на эти цели не выделялись. Тут слово взял Павел Марков, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры.

- Ресурсы на ликвидацию ливней были запрошены у области, и она уже подтвердила выделение финансовых ассигнований, - сообщил чиновник. - Рассчитываем, что в ближайшие дни будет принято решение относительно финансирования по жилфонду и объектам дорожного хозяйства. Все-таки там сумма требуемых денежных средств значительно меньше, чем на объекты благоустройства и инженерной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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