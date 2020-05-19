Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах

19 Май 2020 2020-05-19T18:01:33+03:00

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Приволжская столица получит около 41 миллиона рублей из резервного фонда Нижегородской области на работы по устранению аварийной ситуации на склонах. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с просьбой о выделении финансирования на эти цели исполняющий обязанности мэра Юрий Шалабаев обратился к главе региона Глебу Никитину.

Вместе с тем руководитель нижегородской администрации поручил главам районов обеспечить дежурство специалистов коммунально-технической и дорожно-эксплуатационной служб на местах, а также подготовить к работе водооткачивающую технику. Кроме того, дано поручение сосредоточиться на восстановлении функционирования объектов жилфонда, здравоохранения и образования.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что управление инженерной защиты нашло способ избавить центр Нижнего Новгорода от затоплений во время ливней. Очередные исследования показали, что водовыпуск в реку Кова - на два метра ниже дна реки. Поэтому выпуск из трубопровода и участок сети уходит под воду даже после самого непродолжительного дождя.

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ИСТОЧНИК KP.RU