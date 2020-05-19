2020-05-19T18:01:33+03:00
Общество

Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах

Средства будут выделены из резервного фонда Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приволжская столица получит около 41 миллиона рублей из резервного фонда Нижегородской области на работы по устранению аварийной ситуации на склонах. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с просьбой о выделении финансирования на эти цели исполняющий обязанности мэра Юрий Шалабаев обратился к главе региона Глебу Никитину.

Вместе с тем руководитель нижегородской администрации поручил главам районов обеспечить дежурство специалистов коммунально-технической и дорожно-эксплуатационной служб на местах, а также подготовить к работе водооткачивающую технику. Кроме того, дано поручение сосредоточиться на восстановлении функционирования объектов жилфонда, здравоохранения и образования.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что управление инженерной защиты нашло способ избавить центр Нижнего Новгорода от затоплений во время ливней. Очередные исследования показали, что водовыпуск в реку Кова - на два метра ниже дна реки. Поэтому выпуск из трубопровода и участок сети уходит под воду даже после самого непродолжительного дождя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт