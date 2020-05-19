Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Приволжская столица получит около 41 миллиона рублей из резервного фонда Нижегородской области на работы по устранению аварийной ситуации на склонах. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с просьбой о выделении финансирования на эти цели исполняющий обязанности мэра Юрий Шалабаев обратился к главе региона Глебу Никитину.
Вместе с тем руководитель нижегородской администрации поручил главам районов обеспечить дежурство специалистов коммунально-технической и дорожно-эксплуатационной служб на местах, а также подготовить к работе водооткачивающую технику. Кроме того, дано поручение сосредоточиться на восстановлении функционирования объектов жилфонда, здравоохранения и образования.
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что управление инженерной защиты нашло способ избавить центр Нижнего Новгорода от затоплений во время ливней. Очередные исследования показали, что водовыпуск в реку Кова - на два метра ниже дна реки. Поэтому выпуск из трубопровода и участок сети уходит под воду даже после самого непродолжительного дождя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU