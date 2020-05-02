Карантин вводится в семи населенных пунктах Нижегородской области со 2 мая

Карантин вводится в семи населенных пунктах Нижегородской области. Соответствующее постановление подписано главой региона Глебом Никитиным.

Ограничительные меры вводят для городов Кулебаки, Павлово и Выкса, рабочих поселков Гремячево, Мухталово и Тумботино, а также села Починки.

Введение карантина губернатор объяснил высоким уровнем заболеваемости. Кроме того, в этих населенных пунктах действуют важные для региона организации и предприятия. Глеб Никитин сообщил также о высоком уровне миграции. Ограничения не остановили поток людей из Нижнего Новгорода и других регионов, пребывающих туда. Это привело к появлению локальных очагов заболевания.

Карантин будет действовать до исчезновения угрозы распространения или ликвидации очага нового коронавируса.

Губернатор отметил также, что многое в этой ситуации зависит от жителей этих территорий. Чем лучше они будут соблюдать режим самоизоляции, тем скорее все закончится. Он призвал оказать помощь медработникам и воздержаться от поездок.

- Это коварная смертельно опасная болезнь, которая может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить наших близких. К тому же чем дольше будет продолжаться карантин, то тем больший урон может понести экономика. Наша общая задача – максимально сохранить работоспособность предприятий, - сказал Глеб Никитин.

В числе прочего, на территории населенных пунктов запрещается въезд людей, которые в них не проживают. Жителям также не разрешен выезд. Исключения составляют сотрудники экстренных служб, предприятий и организаций, которые обеспечивают население всем необходимым или отвечают за его безопасность.

Там будут установлены блокпосты, которые помогут контролировать соблюдение запретов.

Жителей населенных пунктов обяжут соблюдать дистанцию в 1,5 метра и пользоваться средствами защиты. Планируется также усилить дезинфекцию общественных пространств и исполнение санитарных правил на работающих предприятиях. Детские сады закроют, оставив дежурные группы. Причины каждого случая заражения обещают расследовать.

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