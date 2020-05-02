2020-05-02T23:39:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин вводится в семи населенных пунктах Нижегородской области со 2 мая

Постановление об ограничительных мерах подписал Глеб Никитин
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Карантин вводится в семи населенных пунктах Нижегородской области со 2 маяКарантин вводится в семи населенных пунктах Нижегородской области со 2 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Карантин вводится в семи населенных пунктах Нижегородской области. Соответствующее постановление подписано главой региона Глебом Никитиным.

Ограничительные меры вводят для городов Кулебаки, Павлово и Выкса, рабочих поселков Гремячево, Мухталово и Тумботино, а также села Починки.

Введение карантина губернатор объяснил высоким уровнем заболеваемости. Кроме того, в этих населенных пунктах действуют важные для региона организации и предприятия. Глеб Никитин сообщил также о высоком уровне миграции. Ограничения не остановили поток людей из Нижнего Новгорода и других регионов, пребывающих туда. Это привело к появлению локальных очагов заболевания.

Карантин будет действовать до исчезновения угрозы распространения или ликвидации очага нового коронавируса.

Губернатор отметил также, что многое в этой ситуации зависит от жителей этих территорий. Чем лучше они будут соблюдать режим самоизоляции, тем скорее все закончится. Он призвал оказать помощь медработникам и воздержаться от поездок.

- Это коварная смертельно опасная болезнь, которая может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить наших близких. К тому же чем дольше будет продолжаться карантин, то тем больший урон может понести экономика. Наша общая задача – максимально сохранить работоспособность предприятий, - сказал Глеб Никитин.

В числе прочего, на территории населенных пунктов запрещается въезд людей, которые в них не проживают. Жителям также не разрешен выезд. Исключения составляют сотрудники экстренных служб, предприятий и организаций, которые обеспечивают население всем необходимым или отвечают за его безопасность.

Там будут установлены блокпосты, которые помогут контролировать соблюдение запретов.

Жителей населенных пунктов обяжут соблюдать дистанцию в 1,5 метра и пользоваться средствами защиты. Планируется также усилить дезинфекцию общественных пространств и исполнение санитарных правил на работающих предприятиях. Детские сады закроют, оставив дежурные группы. Причины каждого случая заражения обещают расследовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой
Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 путешественников из разных регионов России [фоторепортаж]
Новости 24
Карантин введен из-за коронавируса в Выксе Нижегородской области
Порядка 70 нижегородцев скоро вернутся из зарубежных поездок в Нижегородскую область
Госавтоинспекция и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород
К песенному марафону «Наш День Победы» присоединились музыканты и вокалисты Пермского края
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районе
Почти 6 миллионов нижегородцев оформили заявки на выход из дома через сервис «Карта жителя Нижегородской области» в апреле
Свыше 5,2 тысячи протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции в Нижнем Новгороде
Контроль водителей усилен на автодорогах Нижегородской области с 1 мая
Советы нижегородцам: Как выбирать антисептические средства?
Служебную проверку проведут в нижегородском управлении Следственного комитета
Маршрутка Т-24 вернется на улицы Нижнего Новгорода 2 мая
Началось устройство фундамента для новой школы в Дзержинске
Мост и автодорога затоплены в Нижегородской области из-за паводка
Свыше 5000 протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года: названы районы с максимальным числом заболевших
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Первомаем
Хронические заболевания и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких