2020-05-18T10:54:48+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: выявлено 279 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 6692 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: выявлено 279 новых случаевКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: выявлено 279 новых случаевФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на понедельник, 18 мая 2020 года, в Нижегородской области выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте «СтопКоронавирус.РФ». Таким образом, общее количество заболевших в регионе достигло 6692 человек.

Из общего числа заболевших 3910 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает либо в легкой форме, либо вообще бессимптомно. Кроме того, 1415 человек уже полностью выздоровели и выписаны.

- Нам удалось купировать очаги заболеваемости, параллельно нарастив объемы тестирования. Дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дали свой эффект. Главное теперь – добиться устойчивой положительной динамики, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, накануне стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области снизился до 0,87. Эти данные опубликовал у себя в Instagram заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. При значении показателя равного 1 или ниже, а также при выполнении ряда других условий, Роспотребнадзор разрешает переходить к смягчению ограничительных мер.

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Количество дежурных групп в детских садиках региона будет увеличено с 18 мая. Об этом в своем Instagram сообщил глава министерства образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. Он отметил, что дежурных групп станет больше, так как в адрес министерства поступило много обращений от жителей региона. Начиная с понедельника, в 767 дошкольных учреждениях заработают 1 460 групп. В них смогут заниматься 13277 воспитанников – на 6827 детей больше (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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