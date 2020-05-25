Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 25 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области уже превысило отметку в 8 000 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 жителей.

Наибольшее количество пациентов с COVID-19 по-прежнему зафиксированы в Нижнем Новгороде – там опасным вирусом болеют 4 190 человек. В районах Нижегородской области проживают 4 086 зараженных. В лидерах антирейтинга остаются Павловский район (657 случаев), Дивеевский район (403 случая), Кулебакский район (310 случаев) и Богородский район (272 случая).

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 25 мая:

Ардатовский – 117 случаев

Арзамас – 98 случаев

Арзамасский – 20 случаев

Балахнинский – 86 случай

Богородский – 272 случая

Большеболдинский район – 20 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 229 случаев

Бутурлинский – 16 случаев

Вадский – 2 случая

Варнавинский район – 6 случаев

Вачский – 48 случаев

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 47 случаев

Воротынский – 11 случаев

Воскресенский – 22 случаев

Выксунский – 84 случая

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 88 случаев

Д.Константиновский – 37 случаев

Дзержинск – 185 случаев

Дивеевский – 403 случая

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 2 случая

Краснобаковский – 8 случаев

Краснооктябрьский – 124 случая

Кстовский – 171 случай

Кулебакский – 310 случаев

Лукояновский – 46 случаев

Лысковский – 26 случаев

Навашинский – 92 случая

Павловский – 657 случаев

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 9 случаев

Пильнинский – 45 случаев

Починковский – 174 случая

Семеновский – 139 случаев

Сергачский – 113 случаев

Сеченовский – 38 случаев

Сокольский – 9 случаев

Сосновский – 65 случаев

Спасский – 26 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 8 случаев

Уренский – 20 случаев

Чкаловский – 17 случаев

Шарангский – 10 случаев

Шатковский – 42 случая

Шахунский – 70 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 190 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 276 человек - за последние сутки стало известно еще о 229 случаях. При этом 2 525 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов в минувшие выходные выросло до 65 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

КОНКРЕТНО

На сегодняшний день карантин продолжает действовать в Починках, Выксе, Павлове, Тумботино, Кулебаках, Мухтолово и Дивееве. 21 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил карантин в поселке Гремячево под Кулебаками.

- Это первый населенный пункт в регионе, где снимается карантин. Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости. Прошло время инкубационного периода, и в координации с санитарными врачами было принято решение о том, чтобы отменить ограничения. Надеюсь, что вскоре мы сможем приступить к снятию ограничений и на других карантинных территориях. Все будет зависеть от динамики заболеваемости, - подчеркнул глава региона.

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