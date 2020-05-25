Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 25 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области уже превысило отметку в 8 000 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 жителей.
Наибольшее количество пациентов с COVID-19 по-прежнему зафиксированы в Нижнем Новгороде – там опасным вирусом болеют 4 190 человек. В районах Нижегородской области проживают 4 086 зараженных. В лидерах антирейтинга остаются Павловский район (657 случаев), Дивеевский район (403 случая), Кулебакский район (310 случаев) и Богородский район (272 случая).
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 25 мая:
Ардатовский – 117 случаев
Арзамас – 98 случаев
Арзамасский – 20 случаев
Балахнинский – 86 случай
Богородский – 272 случая
Большеболдинский район – 20 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 229 случаев
Бутурлинский – 16 случаев
Вадский – 2 случая
Варнавинский район – 6 случаев
Вачский – 48 случаев
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 47 случаев
Воротынский – 11 случаев
Воскресенский – 22 случаев
Выксунский – 84 случая
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 88 случаев
Д.Константиновский – 37 случаев
Дзержинск – 185 случаев
Дивеевский – 403 случая
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 2 случая
Краснобаковский – 8 случаев
Краснооктябрьский – 124 случая
Кстовский – 171 случай
Кулебакский – 310 случаев
Лукояновский – 46 случаев
Лысковский – 26 случаев
Навашинский – 92 случая
Павловский – 657 случаев
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 9 случаев
Пильнинский – 45 случаев
Починковский – 174 случая
Семеновский – 139 случаев
Сергачский – 113 случаев
Сеченовский – 38 случаев
Сокольский – 9 случаев
Сосновский – 65 случаев
Спасский – 26 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 8 случаев
Уренский – 20 случаев
Чкаловский – 17 случаев
Шарангский – 10 случаев
Шатковский – 42 случая
Шахунский – 70 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 190 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 276 человек - за последние сутки стало известно еще о 229 случаях. При этом 2 525 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов в минувшие выходные выросло до 65 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
КОНКРЕТНО
На сегодняшний день карантин продолжает действовать в Починках, Выксе, Павлове, Тумботино, Кулебаках, Мухтолово и Дивееве. 21 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил карантин в поселке Гремячево под Кулебаками.
- Это первый населенный пункт в регионе, где снимается карантин. Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости. Прошло время инкубационного периода, и в координации с санитарными врачами было принято решение о том, чтобы отменить ограничения. Надеюсь, что вскоре мы сможем приступить к снятию ограничений и на других карантинных территориях. Все будет зависеть от динамики заболеваемости, - подчеркнул глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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