Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года выросло до 2525 человек

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года увеличилось до 2525 человек. Так, за прошедшие сутки выздоровели еще 92 человека, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

К счастью, обошлось без новых жертв коронавируса. Но количество заболевших этим смертельно опасным заболеванием продолжает расти. По официальным данным, в общей сложности COVID-19 был выявлен у 8276 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 229 нижегородцев.

По словам главы региона Глеба Никитина, 30 % от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией уже выздоровели, что не может не обнадеживать.

- Но это не повод расслабляться. У нас сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости - по итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - заявил губернатор.

Накануне сообщалось, что число погибших нижегородцев с коронавирусом увеличилось до 65 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 4000 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает или без симптомом, или в легкой форме. Свыше 1,7 тысячи нижегородцев с COVID-19 находятся в больницах, более 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 75 человек - в обсерваторах.

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