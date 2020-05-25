Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года: Выявлено 229 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года выросло до 8276 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено еще 229 новых случаев заражения.

Добавим, что по числу новых заболевших Нижегородская область находится на пятом месте среди субъектов РФ. В лидерах - Москва (2560), Московская область (831), Санкт-Петербург (374) и Свердловская область (279).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, количество выздоровевших от коронавируса в регионе также выросло - до 2525 человек. При этом чиновник добавил: наметилась положительная динамика, но ситуация по-прежнему сложная. Именно поэтому режим самоизоляции продолжает действовать. В частности, нужно заполнять заявки на выход из дома на портале «Карта жителя Нижегородской области».

- Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений, - напомнил губернатор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 4000 из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает или без симптомом, или в легкой форме. Свыше 1,7 тысячи нижегородцев с COVID-19 находятся в больницах, более 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 75 человек - в обсерваторах.

КСТАТИ

С 19 мая 2020 года нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки. Также разрешается заниматься физкультурой на улице, но при этом необходимо надевать спортивную экипировку и соблюдать дистанцию в пять метров.

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