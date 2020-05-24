2020-05-24T11:41:02+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года выросло до 65 человек

За последние сутки зафиксировано еще три летальных случая от Covid-19
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года увеличилось до 65 человек. За прошедшие сутки на территории региона было выявлено еще пять летальных случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

- У погибших течение болезни осложнялось различными хроническими заболеваниями, - уточнил чиновник.

Напомним, по данным на 24 мая 2020 года в Нижегородской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции еще у 221 человека – таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в регионе составило 8047 человек. 2433 из них уже выздоровели и были выписаны.

- Динамика заболеваемости в последние несколько дней стабилизируется, но это не повод расслабляться, - напоминает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и призывает продолжать строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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