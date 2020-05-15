2020-05-15T20:55:31+03:00
Звезды

Владимир Кристовский впервые показал лицо своей младшей дочери

Спустя месяц после рождения Теи солист Uma2rman завел влог «Будни многодетного папаши» [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь Тею, которая родилась 4 апреля 2020 года.Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь Тею, которая родилась 4 апреля 2020 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь Тею, которая родилась 4 апреля 2020 года. Спустя месяц после рождения пятой дочки музыкант завел видеоблог «Будни многодетного папаши». Благо на самоизоляции свободного времени у знаменитого нижегородца предостаточно!

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

В первой серии «Будней многодетного папаши» Владимир Кристовский показывает молодым отцам, как следует обращаться с младенцем. При этом отмечает, что свое мнение никому не навязывает: понравится совет - пользуйтесь на здоровье.

- Все основано на личном опыте. На роль эксперта не претендую! - заявил солист Uma2rman.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Понятно, что главная роль в дебютном ролике досталась крошке Тее. Собственно, на этом видео подписчики впервые могут увидеть лицо новорожденной. Кстати, пока артист делился своими рекомендациями с фолловерами, девочка преспокойно спала на руках у отца.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Напомним, у нижегородца Владимира Кристовского четыре дочери от первого брака Ясмин, Станислава, Мия и Ума. В 2016 году жена Ольга Пилевская родила музыканту сына Федю.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Владимир Кристовский впервые показал свою младшую дочь.

Владимир Кристовский завел влог Будни многодетного папаши ..4 апреля 2020 года солист Uma2rman стал отцом в шестой раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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