Трехлетний сын Владимира Кристовского нянчит новорожденную сестру
Сын 44-летнего Владимира Кристовского из группы Uma2rman ни на шаг не отходит от новорожденной сестры. В своем Инстаграме нижегородец выложил коротенькое видео с трехлетним Федей, катающим коляску, в которой спит крошка Тея.
- Как тебе сестренка? - поинтересовался Владимир у сына.
- Нравится, - заулыбался Федя. - Я назвал ее Бубликом!
Трехлетний Федя не отходит от сестренки ни на шаг.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, в пятницу, 3 апреля, жена музыканта Ольга Пилевская родила девочку. Малышку назвали красивым и очень необычным именем Тея.
- Привет всем! У нас снова праздник. У нас прибавление! В 15.09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счету. Назвали Тея. А всего, значит, шесть детей теперь у меня. Кто бы мне сказал, не поверил ни за что. Мама чувствует себя хорошо, - сообщил музыкант в Инстаграме.
А уже через день Ольга Пилевская вместе с новорожденной Теей оказались дома, где их ждал трехлетний Федор. Мальчик ни на шаг не отходит от своей младшей сестры.
Как стало известно «КП-Нижний Новгород», у новоиспеченных родителей нет ни минуты покоя. Малышка Тея занимает все свободное время звездной пары, оттого от каких-либо комментариев пока воздерживаются.
- Они все в ребенке! - сообщила собеседница «Комсомолки».
При этом часть обязанностей по дому взял на себя Владимир. К примеру, теперь глава семейства радует родных кулинарными шедеврами.
- Все, мы дома. Отпустили мать поспать и начали готовить праздничный ужин - котлеты из индейки и жареной картошки, - доложил музыкант своим подписчикам.
Напомним, у нижегородца Владимира Кристовского четыре дочери от первого брака. В 2016 году жена Ольга Пилевская родила музыканту сына Федю.
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