«Твори, детка»: Дочь Владимира Кристовского устроила фотосесиию для своей беременной мачехи
Кажется, старшая дочка Владимира Кристовского от первого брака нашла свое призвание. В Инстаграме лидер группы Uma2rman выложил фотопортрет, сделанный 18-летней Ясмин.
- Моя дочь теперь фотограф, я, соответственно, модель, - гласит подпись под снимком.
На студийной фотографии младший Кристовский в шляпе с широкими полями и длинной серьгой в левом ухе. Музыкант поинтересовался у подписчиков, как им такой образ.
- Я когда-то носил серьги в обоих ушах, что было довольно необычно для Нижнего Новгорода тех лет. В драке одну потерял и стал носить одну. Потом и ее вытащил. Вообще помню, что это очень неудобно, особенно если занимаешься боксом. Все время снимать, надевать. Вот думаю, может, снова проколоть? - задумался Владимир.
Тем временем в микроблоге молодой жены Кристовского Ольги Пилевской появились кадры с прошедшей фотосессии, устроенной Ясмин. Пикантности снимкам добавляет интересное положение мачехи.
- Это фото и следующие, сделанные Ясей, много значат для меня! Не только из-за положения, в котором я сейчас нахожусь, или отличной груди. Но больше из-за того, что делала их Ясмин, - призналась модель. - Спасибо тебе за наш опыт и за эту съемку. Люблю! Твори, детка.
Напомним, от первого брака с Валерий Кристовской у Владимира четверо детей, и все девочки: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. В 2013 году пара развелась. И вскоре музыкант женился на модели Ольге Пилевской. В 2016 году девушка родила ему сына Федора.
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ИСТОЧНИК KP.RU