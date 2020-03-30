2020-03-30T17:34:24+03:00
Звезды

Владимир Кристовский из Uma2rman отреставрировал детскую ретро-коляску для «своей девочки»

Музыкант вовсю готовится к появлению пятой дочки [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Совсем скоро солист группы Uma2rman станет отцом в шестой раз.Совсем скоро солист группы Uma2rman станет отцом в шестой раз.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Совсем скоро солист группы Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз. И, как выяснилось, молодая жена музыканта Ольга Пилевская готовится подарить ему дочку.

- В давние времена, когда у меня еще была работа и я был богат, отдал на реставрацию старую коляску для своей будущей девочки, - сообщил нижегородец в своем Инстаграме.

Музыкант готовится к появлению пятой дочки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Музыкант готовится к появлению пятой дочки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Кристовский рассказал, что маленькая люлька в нежных розово-голубых тонах была изготовлена в 1950-х годах. Такие выпускались на ракетном заводе в Дубне. Музыкант продемонстрировал ретро-коляску, обратив внимание подписчиков на съемный тент и отстегивающийся бортик.

- Это откидывается. Вот так, - показал солист Uma2rman, добавив, что будет убирать бортик, когда ножки новорожденной дочки перестанут убираться в коляску.

Добавим, что в начале февраля Ольга Пилевская рассказала, что пытается представить, как изменится их с Владимиром жизнь после появления еще одного ребенка.

- Только сейчас начинаю понимать, что скоро к нам троим будет плюс один. Хочу прямо каждый день об этом думать до, чтобы не шокироваться после, - заявила будущая мама. - Прошлый раз Вовка просто меня спасал и научал жизни втроем! Он не спал со мной и качал Федьку, показывал, как кормить, развлекать, мыть, куда ездить и как всем вместе жить вообще. Он просто ангельский отец, если честно!

Напомним, у нижегородца Владимира Кристовского четыре дочери от первой жены Валерии Римской, с которой он был в браке в течение 18 лет. Однако несколько лет назад супруги развелись - музыкант ушел из семьи к новой возлюбленной. А в 2016 году у пары родился сын Федя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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