Владимир Кристовский: «Я выжил на радость родителям»

Интервью с солистом группы Uma2rman Владимиром Кристовским должно было выйти по случаю его дня рождения в декабре. Однако последний месяц года для артистов непрост. Порой времени не хватает на семью, не то что на общение с журналистами. И все же беседа, пусть с опозданием, но состоялась. Знаменитый музыкант рассказал «Комсомолке» о детских мечтах, зависти к старшему брату и желании вернуться из Москвы в Нижний Новгород.

vova_kristovskiy Владимир частенько навещает родителей в родном Нижнем Новгороде.

«Я бесстыжий человек»

- Владимир, вы родились 19 декабря 1975 года. Фактически стали новогодним подарком для своих родителей. Может, есть какая-то необычная история, связанная с вашим появлением на свет?

- Как я родился, не помню (смеется). Но мама рассказывала, что в роддоме меня простудили, и я тяжело заболел. Врачи поставили диагноз - воспаление легких. Сказали, что нужно колоть антибиотики. Мать не дала! Тогда врачи пригрозили, что я умру. Дали мне то ли два, то ли три дня. Я спал стоя, то есть меня ставили к подушке, потому что в другом положении я задыхался. И мама все время находилась рядом. В общем, я выжил на радость родителям и еще некоторым людям. Теперь у меня все в порядке.

- Сегодня для вас день рождения - это грустный праздник или повод хорошенько повеселиться с друзьями?

- Для меня это не грустный, но и не особо веселый праздник. Обычный такой день. Как правило, отмечаю его на работе, потому что 19 декабря - время елок.

- Насколько вы компанейский человек? С годами все больше хочется проводить время с семьей или нет-нет, да и загляните в кабак шумной компанией?

- Да я вообще человек не очень дружелюбный. Живу очень закрытой жизнью. В обществе появляюсь редко и стараюсь все свободное время проводить с семьей.

vova_kristovskiy Владимир Кристовский со старшим братом Сергеем.

- А в молодости как развлекались? Делали что-нибудь такое, за что сейчас стыдно?

- В молодости мы развлекались как обычные ребята. Стыдно мне ни за что не бывает, потому что я бесстыжий человек! Поэтому все, что случилось, останется нам, как поет один хороший человек.

«Старший брат - мои надежда и опора»

- Ну а с братом Сергеем много времени проводили вместе? Или вы были слишком юны для него?

- Когда были совсем маленькими, конечно, много играли вместе во всякие домашние игры. А когда подросли, разошлись по разным компаниям.

vova_kristovskiy В малом возрасте братья много проводили времени вместе.

- Слышала, что вы начали писать песни из зависти к старшему брату. Это правда? Чему именно завидовали?

- У него была роскошная богемная жизнь, много девчонок. Ну кто не захочет стать настоящим рок-музыкантом? А потом я подумал, что, наверное, надо тоже попробовать написать песни. Вдруг получится.

- Насколько вы близки с Сергеем? С годами отношения между вами изменились?

- Мы по-прежнему с ним близки. Я очень люблю старшего брата. Он мои надежда и опора, человек, на которого я всегда могу положиться.

vova_kristovskiy Младший Кристовский признается, что Сергей до сих пор для него надежда и опора.

- На недавнем концерте в Нижнем Новгороде Сергей держался более чем сдержанно. Тихий, скромный. Играл на гитаре, улыбался. А вы заводила! И зрителей вытащили на сцену, и в зал к маме сбегали. В жизни вы с братом так же себя ведете?

- Серега более спокойный, но это и так все знают. Он не очень любит разговаривать, в том числе давать интервью. И да, в жизни он тоже достаточно мягкий и скромный человек. Я же немного другой, и это видно на сцене. Собственное, все отражается на сцене! Мы ни во что не играем. Каждый из нас естественно ведет себя.

- Еще о том концерте. Запомнилась ваша фраза о том, что Нижний не самый простой, но самый красивый город. Что вы имели в виду? Чем он не прост?

- Честно, не помню, чтобы говорил такое. Я люблю наш город, потому что он - это огромный кусок моей жизни, в том числе взрослой. И каждый его уголок связан с каким-то воспоминанием. Поэтому я обожаю Нижний Новгород. Собственно, всю свою любовь к нему я высказал в песне «Мой любимый город».

- Вам приходилось сталкиваться с трудностями, живя в Нижнем? Смогли бы перебраться сюда со своей семьей? До Москвы теперь 3,5 часа поездом…

- Сталкиваться с трудностями приходится всем людям в любой точке планеты Земля (смеется). Причем не зависимо от достатка и происхождения. Я уверен, что и члены королевских семей также сталкиваются с какими-то трудностями, просто они у них другие. А у нас - свои! Смог бы перебраться? Я бы с огромным удовольствием жил в Нижнем, если у меня была работа тут или хотя бы в окрестностях. Я бы жил на Горьковском море на своей даче и в Нижний Новгород ездил работать. Но так как работа в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то живу в Москве. И в принципе меня все устраивает. Уже прижился.

В 2016 году у Владимира Кристовского и Ольги Пилевской родился сын Федор.

«Дочери далеки от шоу-бизнеса»

- А ваши дочки в каком городе живут? Чем занимаются? К папе в Uma2rman не просятся?

- Мои дочери живут в десяти минутах ходьбы от меня здесь, под Москвой, в соседней деревне. Каждый раз, проезжая на машине мимо их дома, останавливаюсь. Мы переговариваемся с ним о чем-то, заходим друг к другу в гости, девочки забирают сына погулять. А занимаются они разным… Долго рассказывать. Но в Uma2rman не просятся. Они далеки от шоу-бизнеса.

vova_kristovskiy Братья Кристовские со своими детьми.

- Вы друг своим детям? Насколько у вас доверительные отношения?

- Не знаю. С кем-то мы ближе, с кем-то дальше. Девки уже взрослые стали и особенно не рассказывают мне ничего. У них уже своя жизнь. Какие-то мальчики там… Ну а с маленьким сыном (Феде три года. - Прим. ред.) я поближе. Мы можем поговорить про все. У него пока нет секретов (улыбается).

- Как часто вы разговариваете с детьми о мечтах? И о чем сами мечтали в юном возрасте?

- С детьми мы разговариваем обо всем, в том числе о мечтах. А я мечтал стать водителем автобуса. Мне очень нравилось наблюдать за тем, как он крутит баранку. И сейчас, чтобы стать водителем автобуса, мне пришлось купить себе автобус. Правда, чуть меньше ЛиАЗа, но зато на нем я езжу на работу с водителем. В нем проходит значительная часть моей жизни, так как и гримерная, и дом для путешествий. Еще я перевожу в нем мотоциклы. В общем, автобус - незаменимая в доме вещь.

vova_kristovskiy Как-то Владимир Кристовский заявил, что его главные достижения - это четыре дочки и сын.

- Владимир, если бы вы взялись написать песню про свою жизнь, то в какой тональности она была - мажорной или минорной?

- Песня про мою жизнь? (смеется) Я не знаю, в какой бы она была тональности. Мне кажется, про жизнь любого человека нельзя написать в определенной одной тональности, потому что все меняется. Человек меняется, обстоятельства. Каждый день у тебя могут быть разные аккорды и тональность. Так что в одной тональности никак не получится!