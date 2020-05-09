Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года: Выявлено 294 случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года выросло до 4180 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 294 новых случая заболевания.

По количеству новых заболевших Нижегородская область оказалась на четвертом месте в стране. В лидерах числятся Москва (5667 человек), Московская область (1075 человек) и Санкт-Петербург (425 человек)

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что объем тестирования нижегородцев на наличие коронавирус растет с каждым днем. Вместе с тем совершенствуются и методики выявления этой заразы.

- Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - подчеркнул глава региона.

Сообщалось, что в регионе установлен антирекорд по умершим от коронавируса. В четверг, 7 мая, стало известно сразу о семи новых жертвах. Самой молодой умершей было всего 47 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общественные пространства Нижнего Новгорода дезинфицируют холодным туманом

В течение двух дней планируется обработать таким образом около 2 миллионов квадратных метров (подробности)

Сотрудников Нижегородской областной детской больницы отправили на карантин по COVID-19

Коронавирус был выявлен у матери одной из юных пациенток (подробности)

«Тестирование только по показаниям»: Роспотребнадзор разъяснил, где и когда можно сдать тест на коронавирус в Нижегородской области

В ближайшее время станет больше клиник, где нижегородцев будут тестировать на COVID-19 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.