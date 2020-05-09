Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года: Выявлено 294 случая заражения
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 мая 2020 года выросло до 4180 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе зафиксировано 294 новых случая заболевания.
По количеству новых заболевших Нижегородская область оказалась на четвертом месте в стране. В лидерах числятся Москва (5667 человек), Московская область (1075 человек) и Санкт-Петербург (425 человек)
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что объем тестирования нижегородцев на наличие коронавирус растет с каждым днем. Вместе с тем совершенствуются и методики выявления этой заразы.
- Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - подчеркнул глава региона.
Сообщалось, что в регионе установлен антирекорд по умершим от коронавируса. В четверг, 7 мая, стало известно сразу о семи новых жертвах. Самой молодой умершей было всего 47 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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