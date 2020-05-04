2020-05-04T11:58:06+03:00
Общество

Сотрудников Нижегородской областной детской больницы отправили на карантин по COVID-19

Коронавирус был выявлен у матери одной из юных пациенток
Анастасия НАЗАРОВА
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Больница на время лишилась восьмерых специалистов.Больница на время лишилась восьмерых специалистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижегородская областная детская больница на время лишилась сразу восьми сотрудников в разгар пандемии коронавируса. А все из-за того, что медики контактировали с матерью одной из пациенток, у которой подтвердился COVID-19, сообщила главврач больницы Инна Кондратьева в социальных сетях.

Как рассказали в медицинском учреждении, утром 2 мая в приемный покой больницы поступил ребенок с подозрением на нейрохирургическую патологию. Дежурный врач обнаружил у матери юной пациентки гиперемию зева. Ее госпитализировали в изолированный бокс и назначили обследование на коронавирус.

- В 16 часов того же дня COVID-2019 у женщины был подтвержден. Ребенок с улучшением состояния переведен в один из инфекционных госпиталей, специалистами нашей больницы состояние ребенка контролируется, - заверила главврач областной детской больницы.

После контакта с инфицированной нижегородкой на наличие коронавирусной инфекции пришлось проверить всю дежурную бригаду. Результаты тестирования показали: специалисты здоровы. Однако все же пришлось отправить их на двухнедельный карантин.

Теперь медики настоятельно просят нижегородцев не скрывать наличие симптомов респираторных инфекций. Также следует рассказывать о контактах с зараженными коронавирусом детьми и взрослыми.

- Вам и вашему ребенку обязательно окажут медпомощь, при этом мы сможем предупредить инфицирование медперсонала и маленьких пациентов, а также проникновение коронавируса в стационар, - объяснила Инна Кондратьева.

Напомним, 4 мая 2020 года стало известно, что в Нижегородской области коронавирус подтвердился еще у 157 человек. Теперь в общей сложности диагноз выявлен у 2852 нижегородцев, причем вылечиться удалось более 300 заболевшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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