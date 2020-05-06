2020-05-06T17:01:26+03:00
Общество

Биография Юрия Шалабаева: что известно об и. о. мэра Нижнего Новгорода

К своим обязанностям победитель конкурса «Лидеры России» приступил с 6 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Александр ВОЛОЖАНИНФото: Александр ВОЛОЖАНИН
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С 6 мая 2020 года исполнять обязанности мэра Нижнего Новгорода будет победитель конкурса «Лидеры России 2018-2019» Юрий Шалабаев. Прежний глава администрации Владимир Панов уволился, чтобы перейти на работу в госкорпорацию «Росатом».

В администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев человек не новый. С января 2020 года и до настоящего времени он занимал пост заместителя мэра. Однако официально о его назначении нигде не сообщалось - местные СМИ заметили его фотографию и ФИО на сайте муниципалитета. Там отмечалось, что назначенец будет курировать работу департамента градостроительного развития и архитектуры, а также департамента строительства и капитального ремонта.

6 мая 2020 года стало известно, что Шалабаев идет на повышение - займет пост первого заместителя мэра Нижнего Новгорода, который до сих пор занимала Наталия Казачкова. Однако спустя несколько часов после этой новости в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что губернатор Глеб Никитин встретился с и. о. мэра Нижнего Новгорода - им стал Юрий Шалабаев.

О новом руководителе администрации приволжской столицы известно не так много. Он родился в городе Горький в 1980 году. Получил высшее образование, окончив ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит». А после прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в ВВАГС и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в РАНХиГС.

К тому же Юрий Шалабаев стал победителем конкурса «Лидеры России 2018-2019». И до назначения в конце прошлого года заместителем мэра Нижнего Новгорода был замом министра финансов региона.

На встрече с главой Нижегородской области 6 мая и. о. мэра пообещал, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач. В частности, заявил, что уже вплотную взаимодействует с областными властями в части поддержки бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса.

- Продолжается масштабная деятельность, связанная с подготовкой города к празднованию 800-летия. Задача поставлена значительно шире и масштабнее, чем просто подготовка и реализация программы формирования комфортной городской среды, - уточнил и. о. мэра Нижнего Новгорода. - Естественно, без компетенций региональных органов исполнительной власти и без финансовой материальной составляющей город сам бы не смог осилить эти объемы. Поэтому работаем совместно.

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Они провели рабочую встречу 6 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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