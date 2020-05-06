«Для меня было большой честью служить родному городу»: Владимир Панов покинул пост мэра Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на должность в федеральной структуре. Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания городской думы в среду, 6 мая 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Владимир Панов обратился к депутатам и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и поблагодарил их за совместную работу. В своей речи Владимир Панов вспомнил уборку снега в городе, подготовку к Чемпионату мира по футболу - 2018 и его проведение, благоустройство общественных пространств, работу по реформированию общественного транспорта и ремонту дорог, строительство социальных объектов и детских площадок, возобновление работы городских фонтанов и проведение фестивалей. Кроме того, глава города напомнил о сокращении дефицита бюджета города - в 2020 году бюджет впервые за 10 лет был принят с профицитом.

По словам Владимира Панова, участие Нижнего Новгорода в программе «Формирование комфортной городской среды» позволило преобразить общественные пространства города.

- Глеб Сергеевич поддержал нас в том, что работы должны вестись во всех районах города, а не только в центре. За два года были благоустроены 24 общественных пространства, в этом году планируется благоустроить еще 30. Серьезно взялись и за дворы, преобразили 343, многие были полностью разбиты, - рассказал Владимир Панов.

Владимир Панов напомнил также о 20 проведенных открытых встречах с жителями, которые позволили решать и коллективные, и частные вопросы.

- Это лишь небольшая часть работы, которую мы с вами вели в течение 840 дней, создавая базу для будущего развития Нижнего Новгорода. Для меня было большой честью служить родному городу и нижегородцам, - отметил в заключение своего обращения Владимир Панов.

За досрочное прекращение полномочий Владимира Панова проголосовали 39 из 41 депутата, принимавших участие в заседании. Один депутат проголосовал «против» и еще один - воздержался.

- С одной стороны, печально участвовать в заседании гордумы с такой темой, но я рад, что человек уходит на повышение и решение глобальных государственных задач. 2018 год стал для всех нас годом надежд - мы прощались с синими заборами, расширяли благоустройство на весь город. Теперь наша общая задача достойно подготовиться к 800-летию Нижнего Новгорода. Уверен, что Владимир Александрович станет почетным гостем на этом празднике, - отметил Глеб Никитин.

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