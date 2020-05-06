Юрий Шалабаев - новый и. о. мэра Нижнего Новгорода: «Продолжаем подготовку города к празднованию 800-летия»

Победитель конкурса «Лидеры России 2018-2019» Юрий Шалабаев назначен и. о. мэра Нижнего Новгорода. Сразу после отставки Владимира Панова 6 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с исполняющим обязанности главы горадминистрации, чтобы обсудить первостепенные задачи по развитию приволжской столицы.

По словам главы региона, во время режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции важно поддержать жителей и предпринимателей. Это первоочередная задача местных властей.

- Помимо отсрочки мы хотим субсидировать арендную плату. А это делается через муниципалитеты, - подчеркнул Глеб Никитин. - Важно, чтобы нижегородские предприятия, которые испытывают проблемы, получали помощь быстро и без бюрократии.

Обсуждалась на встрече также стратегия развития города накануне его 800-летия. На первом плане - благоустройство и внешний облик областного центра.

- Необходимо как можно больше общаться с жителями и получать от них информацию о том, где и какие проблемы не решаются. Прежде всего, это касается ЖКХ, жилфонда и программы расселения аварийного жилья, - сказал губернатор, добавив при это, что празднование юбилея города надо воспринимать как старт преобразований, который станет основой для будущих поколений.

В свою очередь Юрий Шалабаев заверил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач. Чиновник доложил, что уже ведется плотное взаимодействие с областными властями в части поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за COVID-19.

- Продолжается масштабная деятельность, связанная с подготовкой города к празднованию 800-летия. Задача поставлена значительно шире и масштабнее, чем просто подготовка и реализация программы формирования комфортной городской среды, - уточнил и. о. мэра Нижнего Новгорода. - Естественно, без компетенций региональных органов исполнительной власти и без финансовой материальной составляющей город сам бы не смог осилить эти объемы. Поэтому работаем совместно.

Напомним, 6 мая на внеочередном заседании думы Нижнего Новгорода депутаты рассмотрели вопрос о досрочной отставке мэра Владимира Панова. За прекращение его полномочий проголосовали 39 из 41 депутата. Один народный избранник проголосовал «против», а еще один воздержался.

Причем за час до заседания выяснилось, что Владимир Панов назначил своим первым замом Юрия Шалабаева. Отмечалось, что он пришел на место Наталии Казачковой, которая перешла на другую работу.

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