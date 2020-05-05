2020-05-05T21:53:24+03:00
Политика

Чем займется Владимир Панов после ухода с поста мэра Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку
Анастасия НАЗАРОВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, который досрочно уходит в отставку, переходит на работу в госкорпорацию «Росатом» на пост спецпредставителя по Арктике. По информации источника «КП-Нижний Новгород», он будет нести ответственность не только за выполнение государственных задач, поставленных российским правительством, но и за развитие непосредственно Арктики.

По словам собеседника «Комсомолки», Владимир Панов - первый нижегородский мэр, перешедший после отставки на работу в федеральные структуры.

- Несомненно, это карьерный взлет, - добавил источник «КП-Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что 6 мая должно состояться внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода в удаленном режиме. На нем депутаты рассмотрят вопрос об отставке Панова и назначат исполняющего обязанности мэра города.

При этом добавим, что официальной информации об отставке Владимира Панова пока не поступало.

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Источник: Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку

Депутаты должны рассмотреть вопрос о его уходе на внеочередном заседании гордумы 6 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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