«Вы заслужили шанс на расширение горизонтов»: Глеб Никитин поблагодарил Владимира Панова за работу на посту мэра Нижнего Новгорода

В среду, 6 мая 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с Владимиром Пановым, который сегодня покинул пост мэра приволжской столицы. Чиновники встретились в кремле, где подвели итоги развития Нижнего Новгорода за последние 2,5 года и обсудили планы на будущее.

По словам Глеба Никитина, его совместная работа с Владимиром Пановым была продуктивной.

-Несмотря на коронавирус, жизнь продолжается, задач у страны огромное количество, и нельзя ограничиваться только локальными решениями. Сейчас перед вами стоит глобальный геополитический вызов, связанный с освоением Арктики. Считаю, что вы, безусловно, заслужили шанс на расширение горизонтов, - подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Он также, подчеркнул, что за последний год они вместе «пуд соли съели».

- 2018 год был очень непростым, и тот успех, которого мы достигли, стал результатом нашей совместной работы. Доверие является ключевым элементом нашего взаимодействия. Мы вместе готовили проекты к 800-летию Нижнего Новгорода, определив эту дату как возможность увидеть будущий облик города. Уверен, что эти планы удастся реализовать, - добавил Глеб Никитин.

После этого он вручил Панову благодарность губернатора и облправительства за работу на посту главы города. Тот, в свою очередь, поблагодарил Глеба Никитина за возможность работать в его команде.

-Задач было очень много, а ваша принципиальная позиция и поддержка помогла справиться с большинством из них: Чемпионат мира и реформа общественного транспорта, благоустройство города и ремонт дорог, строительство социальных объектов. Для меня была большая честь служить родному городу и нижегородцам, - отметил Панов.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, о досрочной отставке Владимира Панова с поста мэра Нижнего Новгорода стало известно еще 5 мая. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

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