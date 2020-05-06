2020-05-06T10:22:30+03:00
Политика

Первым заместителем мэра Нижнего Новгорода назначен Юрий Шалабаев

Он занял место Наталии Казачковой, перешедшей на новую работу
Анастасия НАЗАРОВА
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Первым заместителем мэра Нижнего Новгорода назначен Юрий Шалабаев. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Первым заместителем мэра Нижнего Новгорода назначен Юрий Шалабаев. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил своим первым замом победителя конкурса «Лидеры России 2018-2019» Юрия Шалабаева. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, назначенец приступил к своим новым обязанностям 6 мая.

Добавим, что Юрий Шалабаев пришел на место Наталии Казачковой, которая покинула этот пост 30 апреля 2020 года. Сообщалось, что причиной ее увольнения стал переход на другую работу, но на какую именно, пока не известно.

«Комсомолка» также писала, что Владимир Панов досрочно уходит в отставку, чтобы перейти на работу в «Росатом». В среду, 6 мая, депутаты думы Нижнего Новгорода должны рассмотреть вопрос об отставке мэра на внеочередном заседании.

СПРАВКА «КП»

Юрий Шалабаев родился в 1980 году в городе Горький. У него высшее образование: в 2002 году окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», а после прошел переподготовку в ВВАГС по специальности «Юриспруденция» и обучение в РАНХиГС по направлению «Управление государственными финансами».

Шалабаев - победитель конкурса «Лидеры России 2018-2019». До назначения в конце 2019 года замом мэра Нижнего Новгорода был замом министра финансов Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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