2020-04-30T11:00:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года: Выявлено 150 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 1944 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти просят нижегородцев побыть дома в майские праздники.Власти просят нижегородцев побыть дома в майские праздники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество зараженных COVID-19 в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года увеличилось до 1944. Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 150 человек.

Таким образом регион поднялся на пятое место в рейтинге субъектов РФ с наибольшим количеством заболевших на 30 апреля. На первом месте находится Москва - там 3093 новых зараженных. Затем идут Московская область - 793, Санкт-Петербург - 336, Дагестан - 158, Брянская область - 118, Калужская область - 113, Мурманская область - 101, Северная Осетия - 93 и Тульская область - 92.

По словам главы региона Глеба Никитина, у нижегородских врачей есть необходимое, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Для приема больных готово около 2,7 тысячи мест в больницах.

- Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников. Но коронавирусная инфекция слишком опасна. В зоне риска по-прежнему люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые, - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что нижегородцам разрешили раз в день выходить на часовую прогулку возле дома.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

228 нижегородцев уже побороли коронавирус и выписались. В общей сложности в регионе протестированы 74,3 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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