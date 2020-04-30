Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома

30 Апр 2020 2020-04-30T10:17:38+03:00

Однако не чаще одного раза в день

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Часовые прогулки около своего дома разрешены в Нижнем Новгороде с 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ о режиме повышенной готовности, передает пресс-служба облправительства.

Отмечается, что на променад можно выходить не чаще раза в день. Причем заниматься физкультурой на улице или просто прогуливаться разрешено в радиусе 300 метров от дома.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напоминает, что QR-коды никто не отменял. Его по-прежнему нужно оформлять каждый раз, выходя из дома.

- При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день, - уточнил глава региона.

Кстати, навещать родственников на самоизоляции разрешается также не чаще раза в день. То же самое касается походов в магазин или аптеку.

- Наша задача - как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый, - заключил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU