2020-04-30T10:17:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома

Однако не чаще одного раза в день
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Часовые прогулки около своего дома разрешены в Нижнем Новгороде с 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ о режиме повышенной готовности, передает пресс-служба облправительства.

Отмечается, что на променад можно выходить не чаще раза в день. Причем заниматься физкультурой на улице или просто прогуливаться разрешено в радиусе 300 метров от дома.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напоминает, что QR-коды никто не отменял. Его по-прежнему нужно оформлять каждый раз, выходя из дома.

- При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день, - уточнил глава региона.

Кстати, навещать родственников на самоизоляции разрешается также не чаще раза в день. То же самое касается походов в магазин или аптеку.

- Наша задача - как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый, - заключил чиновник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Харламов: «Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное решение»
Отреставрированные в 2019 году фонтаны готовят к запуску
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 228 человек
Арестован начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов
С 10 апреля в отношении нарушителей самоизоляции в Нижегородской области составлено 4,7 тысячи протоколов
Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники
Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области»
Нижегородские храмы будут закрыты для прихожан с 1 по 11 мая
Более 74 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области
Полумарафон «Беги герой!» состоится в Нижнем Новгороде 2 августа
Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома
Дэвид Немировски продолжит тренировать хоккеистов «Торпедо»
Как не набрать вес на самоизоляции?
Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей
Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты
ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности
Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов
Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции
Семь нижегородцев прилетели на родину из США