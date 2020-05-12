2020-05-11T20:48:08+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 4733 человека

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлен 291 новый случай заражения
Юлия ИСАЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже превысило 4700 человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже превысило 4700 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 4733 человека. За последние сутки инфекция была подтверждена еще у 291 жителя региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, новый вирус особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и беременных женщин.

- Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания, - подчеркнул он.

При этом 715 нижегородцев, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, полностью выздоровели. Еще более 2,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении – у них болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. На COVID-19 были проверены 116 762 человека.

Напомним, случаи заражения коронавирусом по-прежнему зафиксированы в 50 районах и городских округах Нижегородской области, включая приволжскую столицу. На настоящий момент ни одного заболевшего нет в Воскресенском и Княгининском районах. Большинство – 2311 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Также коронавирусом заражены 469 жителей Павловского района, 361 житель Дивеевского района, 166 жителей Кулебакского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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