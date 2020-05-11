Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года составило 715 человек

11 Май 2020 2020-05-11T11:08:35+03:00

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За последние сутки в Нижегородской области выздоровели еще 50 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Как сообщает пресс-служба облправительства, на настоящий момент болезнь побороли 715 человек.

Еще более 2,4 тысячи жителей находятся на амбулаторном лечении – COVID-19 протекает у них в легкой или бессимптомной форме. На сегодняшний день тестирование на новую инфекцию прошли порядка 116 тысяч человек.

- Обнаружить инфекцию удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 291 нижегородца. Таким образом, число зараженных в регионе увеличилось до 4 733 человек. Кроме того, на коронавирусную инфекцию проверены 116 762 человека. Кстати, по абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в ПФО и входит в топ-15 регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU