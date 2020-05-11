Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 11 мая 2020 года

11 Май 2020 2020-05-11T12:10:42+03:00

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Случаи заражения коронавирусом по-прежнему зафиксированы в 50 районах и городских округах Нижегородской области, включая приволжскую столицу. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ни одного человека с COVID-19 сейчас нет в Воскресенском и Княгининском районах.

Большинство заболевших – 2311 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Также коронавирусом заражены 469 жителей Павловского района, 361 житель Дивеевского района, 166 жителей Кулебакского района.

По данным на 11 мая 2020 года, общее число больных коронавирусом в регионе составляет 4 733 человека. При этом 715 пациентов уже выздоровели, еще более 2,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении – у них вирус протекает в легкой форме или бессимптомно. Кроме того, на коронавирусную инфекцию проверены 116 762 человека. Кстати, по абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в ПФО и входит в топ-15 регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU