2020-05-11T16:06:10+03:00
Общество

«Это гнусная ложь»: Нижегородские власти опровергли информацию о принудительном удержании пациентов в стационарах во время пандемии

Давид Мелик-Гусейнов призвал жителей бороться с распространением фейков
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородские власти призвали остановить распространение фейков о коронавирусеНижегородские власти призвали остановить распространение фейков о коронавирусеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал жителей максимально остановить распространение фейковых новостей о коронавирусной инфекции, которые ежедневно появляются в социальных сетях. Чиновник опубликовал пост в «Инстаграм» и опроверг все слухи.

- В социальных сетях идет большим потоком информация о том, что пациентов насильно удерживают для лечения в стационарах. Гуляют, в частности, слухи, что монахини из Дивеевского монастыря чуть ли не находятся в заточении в областных больницах. Берутся насильственно тесты. Это гнусная ложь, - написал заместитель главы региона.

По словам Мелик-Гусейнова, сейчас в нижегородских больницах находятся только те пациенты, которые нуждаются в медицинской помощи. Никто не настаивает на лечении, если оно не требуется.

- Нет установки «залечить». Всех пациентов, которые идут на поправку, оперативно выписывают из стационаров. При выписке пациентов обеспечивают информацией о том, как надо контролировать своё здоровье. При необходимости, при выписке пациента обеспечивают преемственной лекарственной терапией, - добавил заместитель губернатора.

Он попросил жителей осознанно пресекать распространение ложной информации.

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Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев максимально остановить распространение фейков о коронавирусе
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Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 291 нижегородца. Таким образом, число зараженных в регионе увеличилось до 4 733 человек. При этом 715 пациентов полностью выздоровели. На коронавирусную инфекцию проверены 116 762 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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