2020-05-06T13:48:59+03:00
Общество

«Жизнь прожита не зря»: Почетный ветеран Нижнего Новгорода рассказал, как выжил в битве за Днепр

Леонид Жуков гордится тем, что после войны строил свой город и родное Сормово
Елена КАРАЛ
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«Жизнь прожита не зря»: Почетный ветеран Нижнего Новгорода рассказал, как выжил в битве за Днепр. ФОТО: Андрей Теребилов«Жизнь прожита не зря»: Почетный ветеран Нижнего Новгорода рассказал, как выжил в битве за Днепр. ФОТО: Андрей Теребилов
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Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В память о том страшном периоде и о героизме советских воинов, во всех регионах России реализуется проект «75 правил жизни победителей». В рамках акции Общероссийского Народного фронта и «Роспатриотцентра» на улицах городов появляются билборды с фотографиями ветеранов.

Есть среди них и фото ветерана Леонида Жукова со словами, которые дано сказать далеко не каждому: «Жизнь прожита не зря».

Билборды с изображением Леонида Жукова можно встретить в каждом районе Нижнего Новгорода. ФОТО: Андрей Теребилов

Билборды с изображением Леонида Жукова можно встретить в каждом районе Нижнего Новгорода. ФОТО: Андрей Теребилов

В 17 лет он оказался на фронте и принял участие в серии наиболее кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - Днепровской воздушно-десантной операции.

Подготовка к ней началась осенью 1943 года. Леонид Степанович помнит, как совершал с товарищами броски, переползания, прыжки с самолета и без него. Нагрузка была колоссальной, но молодые люди ее выдержали.

Днепровская операция считается одной из самых героических и одновременно трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Она началась в ночь с 24 на 25 сентября и должна была завершиться в течение недели. В реальности же бои продлились два месяца, а высадиться в тылу у врага удалось только 5000 человек - половине десантников из общего количества. В тяжелых боях погибли более 3,5 тысячи из них.

- Нас действовало в составе десанта около сорока групп. Как только мы высадились, нас немцы стали вылавливать. В плен не брали, а расстреливали прямо на месте. Для нас не предусматривалось никакой пощады. Это была, конечно, страшная бойня. От голода и холода люди умирали, - с горечью вспоминает Леонид Степанович.

Ситуация казалась безнадежной, но все же десантники проявили героизм и обеспечили переправу советских войск через Днепр.

- Главное, что мы положительного в этой десантной операции сделали — это то, что мы обеспечили переправу нашим войскам на Днепре. Соединились с местными партизанами, организовали плацдарм и охрану переправы. 52 немецких танка подбили. Нас там человек 400 было, - говорит Леонид Жуков.

Леонид Жуков гордится тем, что после войны строил свой город и родное Сормово. ФОТО: Андрей Теребилов

Леонид Жуков гордится тем, что после войны строил свой город и родное Сормово. ФОТО: Андрей Теребилов

Больше попыток проведения крупных воздушно-десантных операций не предпринималось. Во время Великой Отечественной войны десантные части действовали как мотострелковые.

Леониду Степановичу довелось воевать за Белоруссию, освобождать от фашистов Польшу, Австрию, Венгрию и Румынию. Закончил воевать ветеран в Чехословакии.

Сегодня он является Почетным ветераном Нижнего Новгорода и Заслуженным ветераном Нижегородской области. Леонид Жуков остается единственным нижегородцем - участником Днепровской воздушно-десантной операции, дожившим до наших дней. Герой награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Когда война закончилась, Леонид Степанович посвятил жизнь строительству. Он гордится тем, что в мирное время занимался улучшением жизни людей.

- Я горжусь тем, что строил свой город, свое Сормово, почти в каждом доме есть часть моего труда в той или иной степени. В 1957–59 годах сотни семей разом заселились в дома на Дубравном, хоть удобств и не было, но все равно это отдельное жилье, можно было начинать жить. Потом и детский сад появился, и почта, и поликлиника. Потом и девятиэтажки панельные строили на улице Культуры, проспекте Кораблестроителей, универсам, дворец спорта. Могу сказать, что жизнь прожита не зря! – заключает ветеран.

Свою историю Леонид Степанович рассказал в рамках проекта нижегородского ОНФ «Победа в лицах», приуроченного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы проекта встретились с девятью ветеранами, которые рассказали им об уникальных историях своей жизни. Ознакомиться с ними можно на страницах общественного движения в соцсетях, а также в ютубе. ОНФ призывает нижегородцев распространять видео, помогая соотечественникам узнавать правду о той страшной войне и о тех людях, которые сделали все возможное ради мира и свободы родной страны.

"Победа в Лицах": Ветеран Леонид Степанович Жуков.ВИДЕО: ОНФ Нижегородской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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