Находясь в относительно комфортных условиях, сегодня сложно себе представить, что пережили 75 лет назад люди, на долю которых выпали события Великой Отечественной войны. История любого из ветеранов способна привести в оцепенение, приблизив осознание того, насколько тяжело пришлось тогда еще молодым людям, каково им было бросить мирную жизнь и взяться за оружие.

Среди юношей, попавших в ад, оказался нижегородский ветеран Александр Васильевич Волков. В 17 лет он решил уйти на фронт и начал служить в танковой роте.

Свою историю ветеран рассказал в рамках проекта нижегородского ОНФ «Победа в лицах».

Он вспомнил, как служил в пятом танковом корпусе и попал в «мешок» к немцам (линия фронта, занятая противником).

- Утром появляется немецкий самолет, так называемая «рама» - разведчик, облетел нашу позицию. Три дня мы там стояли - ни кухни, ни воды, ни еды. Я видел «Мессершмидт», который шел на бреющем полете, красное лицо пилота. А там как раз лежал труп убитой лошади, я как раз за эту лошадь спрятался, он пролетел, и я остался жив. Там были скирды на поле (плотно сложенное сено). Я думаю: сейчас к этой скирде дойду, спрячусь, пробуду там, а потом буду выходить. Только направился туда, как по мне открыли пулеметный огонь. Смотрю - лежат трое. Я думал трупы, а мне один из них кричит: «Стой, не бегай, там немцы»! Это был старший лейтенант, командир батареи 11-й бригады (я был в 10-й), а с ним еще два сержанта. У них не было ни оружия, ни шинели. Они раздетые, а я в шинели, у меня противотанковая граната усиленная, я расстегнул хлястик шинели, укрылись мы ею и проспали до темноты, - вспоминает Александр Васильевич.

Тогда им удалось выжить, но потерю товарищей и множество трагических историй ветерану не забыть.

«Три дня ни еды, ни воды»: танкист Александр Волков вспомнил, как попал в «мешок» к немцам. ФОТО: Андрей Теребилов

Молодой Александр Волков принял участие в освобождении городов Украины, Праги и даже брал Берлин. По окончании войны ветерана наградили двумя орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «Взятие Берлина».

Он уверен, что в случае чего, современная молодежь не подведет своих предков.

- Я думаю, что нынешняя молодежь не подкачает нас... прадедов, прабабушек, своих отцов, матерей. Все будет зависеть от них, - говорит Александр Васильевич.

Сейчас ветеран ждет внуков и правнуков, живущих в других городах, на свой 95-летний юбилей. Он надеется, что они приедут, несмотря на сложности, вызванные коронавирусом.

В рамках проекта «Победа в лицах», ОНФ продолжит публиковать воспоминания ветеранов. Найти их можно в сообществах ОНФ в социальных сетях и на ютубе. Нижегородцев призывают помогать распространять эти уникальные истории, чтобы о подвигах нижегородцев смогло узнать как можно больше людей.