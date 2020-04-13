Говорят, что смелость и характер проявляются в бою. Именно так считает и ветеран Великой Отечественной из Дзержинска Владимир Орлов. Своими воспоминаниями о том, как проявляется человеческий характер в экстремальных ситуациях, он поделился с авторами проекта «Победа в лицах», созданного нижегородским ОНФ.

Владимира Ивановича призвали на фронт 3 марта 1943 года и определили в 6-й гвардейский кавалерийский корпус. За время войны он участвовал в боевых действиях на просторах Украины и в освобождении Варшавы.

Во время войны Владимир Орлов командовал самоходной артиллерийской установкой СУ-152. С ней он не раз оказывался на передовой.

О «самоходке» ветеран может рассказывать долго. Он помнит, как потерял одну из установок, переправляясь через замерзшую реку.

- Мы подошли к реке, а немцев уже не было на нашем берегу, они ушли на ту сторону. Что делать? Был январь, рискнули переправляться по льду. Как только «самоходка» вышла на реку, сразу ушла под воду. Теряли товарищей. Само собой пребывание на передовой – это уже героический поступок, - считает Владимир Иванович.

«На войне было все: и подвиги, и трусость»: ветеран из Дзержинска рассказал о том, в каких ситуациях проявляются герои ФОТО: Андрей Теребилов

Ветеран рассказал, что люди проявляют характер именно в экстремальных ситуациях. Он знает не понаслышке, каким разным бывает отношение людей к воинскому долгу.

- На войне было все: и подвиги, и трусость, причем, в одном и том же бою, в одной и той же ситуации. Однажды зашли мы с моим экипажем в дом отдохнуть (как раз обед привезли), и нас начали обстреливать. Командую: «Назад, машину спасать!» Бегу и вижу, что со мной только механик-водитель. А еще двое - заряжающий и наводчик - остались в доме, побоялись выходить под обстрел. Машину нам тогда удалось спасти, завели ее за угол дома. Но со всеми этими ребятами мне пришлось и дальше воевать, - вспоминает командир «самоходки».

По мнению Владимира Орлова, лучшее, что может сегодня сделать молодое поколение – это работать на совесть. У самого ветерана подрастает девять правнуков, и он желает каждому из них стать полезным для своей страны.

Напомним, проект ОНФ Нижегородской области «Победа в лицах» создан в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Дважды в неделю видеоролики с историями ветеранов публикуются в сообществах ОНФ «ВКонтакте», Facebook и в «Одноклассниках». До дня Победы планируется опубликовать девять историй о войне, рассказанных самими ветеранами. Все видеозаписи также появляются на канале общественного движения в ютубе. Нижегородцев призывают помогать распространять видео с уникальными историями о героях.

КСТАТИ

Сейчас продолжается еще одна патриотическая акция ОНФ «Герои моей семьи». Жители Нижнего Новгорода и других населенных пунктов делятся историями своих предков, прошедших Великую Отечественную войну. Участие в этой акции принял и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Победа в лицах: Ветеран Владимир Иванович Орлов.Видео ОНФ Нижегородской области

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