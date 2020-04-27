Хотя понятие «мотивация» сегодня является неотъемлемым элементом управления организациями, были времена, когда оно имело второстепенное значение. Ветеран Великой Отечественной войны, младший сержант Советской Армии и капрал Войска Польского Анатолий Ларин стал героем двух стран, не думая о наградах. Нижегородцу довелось бить фашистов на территории Украины, Белоруссии и Польши, освобождать заключенных из лагеря смерти «Майданек».

Своими воспоминаниями ветеран поделился в рамках проекта нижегородского ОНФ «Победа в лицах».

На фронт Анатолий Михайлович ушел осенью 1943 года, когда ему было 16 лет. Война забрала у юноши отца в феврале 1942 года, а старший брат погиб в 1943-м. Одного похоронили в Смоленской области, а другого - в Белоруссии. Ветеран рассказал, как был у них на могилах и почему взял оружие в руки.

- Как начался призыв мстить за родителей, я и пошел. Может где 16-летних и не брали на фронт, а у нас в деревне во Владимирской области всех брали, - говорит Анатолий Ларин.

Сначала молодой человек попал на учебу в танковый полк во Владимире. По итогам обучения он получил оценку «отлично».

Командование полка пообещало всем отличникам трехдневный отпуск, но обещание не выполнило. Анатолия это не остановило, ведь родная деревня была совсем рядом.

- Я ухитрился, обошел часовых и убежал. Пришел в деревню проститься, взял гармонь – иду на фронт. Народ собрался со всей деревни. Вернулся в часть, а уже все на плацу. Дежурный на меня накинулся: дезертир! Смотрю, а там таких же, как я, еще человек восемнадцать. Тоже опоздали. Наказывать нас не стали, просто на фронт отправили, - вспоминает с улыбкой ветеран.

«Мы о наградах не думали»: Нижегородский ветеран рассказал, как стал героем России и Польши. ФОТО: Андрей Теребилов

Его полк прошел Украину, Белоруссию, а затем и Польшу. Неподалеку от Варшавы его часть оказалась под бомбежкой, но бойцы укрылись в лесу.

А дальше в судьбе юного танкиста произошла неожиданная перемена. К ним прибыла делегация польских военных и попросила помочь их армии. Поскольку руководство одобрило, Анатолий Михайлович вызвался помогать одним из первых и участвовал в подготовке танковых экипажей поляков. Воевать пришлось вместе, в смешанных экипажах, но командовали танками русские.

- Под Варшавой мы пошли в наступление, потом в прорыв, окружили Познань и направились к Одеру. По пути нам пришлось форсировать реку Нейсе. Переправлялись мы на плоту, ближе к берегу под плот попал снаряд, и нас перевернуло. У меня был крупнокалиберный пулемет ДШК, а в нем 32 килограмма весу. Я его удержать не могу, он тянет меня на дно, и сырая одежда тоже, - рассказывает Анатолий Ларин. - Я выскочил и стал добираться до берега. На берегу командир, поляк, спрашивает: «Где пулемет»? А бомбят так, что я оглох и не понимаю ничего. Командир кричит: «Доставай пулемет! Почему бросил»? Я говорю: «Что ж мне, тонуть тогда? Я ж его не вытяну»! Но мы заранее деревянный «чурачок» к пулемету привязали, солнышко ярко светит, и он на волнах качается. Командир увидел: «Вот он! Пошли»! Он вперед, я за ним, так и вытащили.

Анатолий Михайлович выполнял и другие задания. Однажды ему поручили пересечь линию фронта для передачи боеприпасов польским партизанам. С заданием парень справился успешно, за что польское правительство наградило его медалью «За свободу». Отметили ветерана также польскими «Серебряным крестом», «Знаком Грюнвальда» и «Бронзовым орлом».

О том, насколько были тяжелыми те бои, свидетельствуют цифры. По словам ветерана, из двухсот с лишним танков через месяц осталось только 28. Конкретно в его полку сохранилось только две боевых машины, да и сам Анатолий Ларин уцелел случайно.

- Когда немцы начали подтягивать войска к Берлину, на Шпрее три танка отбивались, пехоты было мало, и наш полк бросили туда. Мы шли лощиной и, выезжая, услышали: «74-я прикрой 75-ю!». Мы с командиром посмотрели, а она горит. Командир Лазаревич приказал мне уничтожить противотанковую пушку справа. Я навел и приготовился к выстрелу, но тут снаряд попал в башню, а осколок брони – мне в руку. Я уже наводить не мог, тогда механик пошел прямо и раздавил эту пушку. За этот бой мы получили «Знак Грюнвальда». Только мы о наградах не думали. Солдатам редко Героев дают, руководителям чаще, - говорит Анатолий Михайлович. Тогда он был счастлив, что вообще выжил.

Ветеран остался в армии и по окончании войны, служил до 1950 года. За это время он принял участие в съемках фильма «Сталинградская битва». При этом играл не только наших военных и гражданских, но и немцев.

«Мы о наградах не думали»: Нижегородский ветеран рассказал, как стал героем России и Польши. ФОТО: Андрей Теребилов

Демобилизовавшись из армии, ветеран прибыл в Горький, где трудился на заводе «Теплообменник». На производстве он познакомился с будущей женой Александрой Лариной. Вместе с супругой Анатолий Михайлович скоро отметит 70-летие совместной жизни.

Сегодня ветеран остается жизнерадостным человеком, лихо играет на гармошке и возглавляет большое семейство. У него подрастают не только внуки, но и правнучка.

Напомним, проект ОНФ «Победа в лицах» создан в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его авторы беседуют с ветеранами Нижегородской области и публикуют видеоролики в социальных сетях «Одноклассники», Facebook, «ВКонтате» и на ютубе. Создатели проекта призывают распространять уникальные истории героев, чтобы о них узнало как можно больше людей.

"Победа в Лицах": Ветеран Анатолий Михайлович Ларин.ВИДЕО: ОНФ Нижегородской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На фронте не отступали»: Нижегородский ветеран вспомнил, как отвоевывал Крым и Украину у фашистов

После войны герой участвовал в строительстве микрорайона «Кузнечиха» и шести нижегородских школ (Подробности)

«Почти 80 лет я не могу это забыть»: почетный ветеран из Дзержинска рассказала об ужасах жизни в концлагере

Маленькая узница испытала стыд, который не смогли затмить лучшие послевоенные воспоминания (подробности)

«Я неумело начал молиться Богу»: нижегородский ветеран рассказал об одном из самых тяжелых боев

Евгений Макаров пообещал, что если выживет, то станет самым счастливым человеком на свете (подробности)