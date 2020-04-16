«Я неумело начал молиться Богу»: нижегородский ветеран рассказал об одном из самых тяжелых боев

Почетный ветеран Нижнего Новгорода и заслуженный ветеран Нижегородской области Евгений Макаров рассказал о своих переживаниях во время одного из самых тяжелых боев. Историей мужества и верности воинскому долгу он поделился в рамках видеопроекта нижегородского ОНФ «Победа в лицах».

На фронт Евгений Иванович попал в январе 1943 года, окончив школу радистов. Поначалу юношу не хотели брать в армию, но он настойчиво добивался своего.

- Прошусь на фронт, а меня не берут в армию. Я был маленький, слабоват - 38 кило веса и 148 сантиметров роста. Нашел довод - говорю: возьмите меня, я хорошо знаю немецкий язык! Настаивал, пока не дали добро на школу радистов, - вспоминает Евгений Макаров.

После окончания школы, его определили 42-ю стрелковую дивизию. Связистом он прослужил всю войну. В звании ефрейтора молодой человек участвовал в сражениях под Смоленском, на западном фронте, в операции «Багратион», боях за Белоруссию и Польшу. Победу почетный ветеран встретил в Берлине в звании старшины.

Евгений Макаров был дважды ранен, но убегал из госпиталя и возвращался в строй. Он не раз спасал товарищей, вызывая огонь на себя. За это его удостоили Ордена Славы.

В День Победы на груди ветерана блестят ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны», медали «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другие награды.

Евгений Макаров пообещал, что если выживет, то станет самым счастливым человеком на свете. ФОТО: Андрей Теребилов

Вспоминая обо всех тяготах военных лет, Евгений Макаров научился ценить каждый день мирной жизни, о чем не устает рассказывать молодому поколению.

- Я рассказываю ребятам о героических страницах нашей истории, чтобы они любили свою Родину и гордились нашей страной. Мне особенно запомнились бои в Белоруссии, настолько они были сильные, - рассказывает ветеран. - Там воевал полк Марины Расковой (сама она погибла в 1942 году, но полк продолжал сражаться). Они разбомбили дорогу, а слева были болота, в лесу - партизаны. Фашисты не знали куда бежать! И армия Руденко громила их с воздуха. Настолько сила была огромная – не передать! Вот об этом я и рассказываю ребятам. О том, что наша страна одержала победу в самой кровопролитной войне в истории человечества, заплатив невероятную цену за мир.

Главной же своей наградой Евгений Иванович считает чувство невероятного счастья, пережитое после 9 мая 1945 года. Его удалось пронести через всю жизнь...

- В конце войны, в одном из тяжелых боев, я неумело начал молиться Богу: Сказал: «Господи, если я останусь в живых, буду самым счастливым человеком на свете! И я постарался им стать, - рассказал Евгений Иванович.

Когда война закончилась, Евгений Макаров поступил на офицерские курсы, окончив которые, служил в составе группы советских войск в Германии до 1951 года. После этого он проработал на нижегородском оборонном предприятии много лет.

Сегодня Евгений Макаров активно участвует в общественной жизни нижегородского региона, является постоянным участником встреч, патриотических мероприятий и митингов.

Ветеран всегда мечтал побывать на параде Победы в Москве в честь 75-летия Великой Победы вместе со своими внуками. Он не теряет надежды на то, что вопреки всем трудностям его мечта сбудется.

Видеоролики с реальными историями участников Великой Отечественной войны публикуются дважды в неделю в официальных группах ОНФ в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники».

Видеозаписи можно найти и на канале нижегородского ОНФ в ютубе. Создатели проекта призывают нижегородцев распространять уникальные истории среди своих земляков, демонстрировать их школьникам и учащимся учреждений дополнительного образования.

Победа в лицах : Ветеран Евгений Иванович Макаров.Видео ОНФ Нижегородской области

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