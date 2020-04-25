Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 109 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T14:24:39+03:00

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По данным на 14:00 25 апреля 2020 года, в Нижегородской области вылечились 109 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они уже выписаны из инфекционной больницы.

Однако, по словам губернатора Глеба Никитина, эта цифра не должна успокаивать нижегородцев, ведь за последние сутки число зараженных увеличилось до 1214, COVID-19 подтвердился еще 118 человек.

- Мы не должны допустить, чтобы нагрузка на систему здравоохранения росла еще большими темпами. Наша задача – как можно быстрее пройти этот период, - подчеркнул Глеб Никитин.

Еще 2 996 человек в Нижегородской области сейчас находятся под наблюдением врачей, 34 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторах. 55 137 человек также сдали анализы и прошли тестирование на наличие коронавируса.

Напомним, по числу новых заболевших Нижегородская область находится на шестом месте среди субъектов РФ. В лидерах Москва (2612), Московская область (605), Санкт-Петербург (215). Следом идут Мурманская область (193) и Республика Дагестан (157).

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ИСТОЧНИК KP.RU