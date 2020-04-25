2020-04-25T14:20:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года: Выявлено 118 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 1214
Юлия ИСАЕВА
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COVID-19 зафиксирован уже в 39 районах и городских округах Нижегородской областиCOVID-19 зафиксирован уже в 39 районах и городских округах Нижегородской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года выросло до 1214. Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, опубликованным в субботу, COVID-19 подтвердился еще у 118 человек.

По числу новых заболевших Нижегородская область находится на шестом месте среди субъектов РФ. В лидерах Москва (2612), Московская область (605), Санкт-Петербург (215). Следом идут Мурманская область (193) и Республика Дагестан (157).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще раз напомнил, что стабилизировать ситуацию с распространением вируса можно только соблюдая режим самоизоляции.

- Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших, - заявил глава региона.

Он попросил нижегородцев не покидать квартиры и дома без крайней необходимости. При этом можно отправиться на дачу, но не принимать там гостей.

COVID-19 был зафиксирован в 39 районах и городских округах Нижегородской области. Большинство зараженных находятся в областном центре. А среди остальных субъектов лидерами остаются Павловский и Кстовский районы, а также Бор и Выкса.

В связи с приближающимися майскими праздниками губернатор Глеб Никитин призвал всех граждан, особенно пожилых, не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегать общественных мест.

- Я буду прямо говорить: если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Я знаю, что сложно. Но это должен быть приоритет каждого сейчас, - подчеркнул глава региона.

Напомним, уже более 55 тысяч человек в Нижегородской области сдали анализы и прошли тестирование на коронавирус. 109 человек полностью выздоровели и покинули стены инфекционной больницы. Восемь человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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