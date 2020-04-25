Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года: Выявлено 118 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года выросло до 1214. Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, опубликованным в субботу, COVID-19 подтвердился еще у 118 человек.

По числу новых заболевших Нижегородская область находится на шестом месте среди субъектов РФ. В лидерах Москва (2612), Московская область (605), Санкт-Петербург (215). Следом идут Мурманская область (193) и Республика Дагестан (157).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще раз напомнил, что стабилизировать ситуацию с распространением вируса можно только соблюдая режим самоизоляции.

- Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших, - заявил глава региона.

Он попросил нижегородцев не покидать квартиры и дома без крайней необходимости. При этом можно отправиться на дачу, но не принимать там гостей.

COVID-19 был зафиксирован в 39 районах и городских округах Нижегородской области. Большинство зараженных находятся в областном центре. А среди остальных субъектов лидерами остаются Павловский и Кстовский районы, а также Бор и Выкса.

В связи с приближающимися майскими праздниками губернатор Глеб Никитин призвал всех граждан, особенно пожилых, не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегать общественных мест.

- Я буду прямо говорить: если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Я знаю, что сложно. Но это должен быть приоритет каждого сейчас, - подчеркнул глава региона.

Напомним, уже более 55 тысяч человек в Нижегородской области сдали анализы и прошли тестирование на коронавирус. 109 человек полностью выздоровели и покинули стены инфекционной больницы. Восемь человек скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года увеличилось до восьми

В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19 (подробности)

Нижегородцам стала доступна карта нарушителей карантина

Раздел под названием «Безопасный путь» появился на портале «Карта жителя Нижегородской области» (подробности)

Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные

Индекс изоляции считается по подключениям абонента к базовым станциям (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru