Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года увеличилось до восьми
Еще один пациент с коронавирусом умер в нижегородской больнице. Таким образом в общей сложности в регионе насчитывается восемь жертв COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской областию
Как рассказал глава региона Глеб Никитин, у пожилого пациента с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония.
- Ситуацию осложняло и то, что человек находился на гемодиализе, - уточнил чиновник.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что седьмой жертвой коронавируса в Нижегородской области стал 74-летний пациент с хроническими заболеваниями.
Тем временем реаниматологи борются за жизнь нижегородского врача. Местных специалистов сейчас консультируют медики из федеральных и лучших московских клиник.
Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года выросло до 1096.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19. 92 из 1096 человек уже выздоровели и выписаны из больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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