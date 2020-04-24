2020-04-24T11:03:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года увеличилось до восьми

В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
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Еще один пациент с коронавирусом умер в нижегородской больнице.Еще один пациент с коронавирусом умер в нижегородской больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один пациент с коронавирусом умер в нижегородской больнице. Таким образом в общей сложности в регионе насчитывается восемь жертв COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской областию

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, у пожилого пациента с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония.

- Ситуацию осложняло и то, что человек находился на гемодиализе, - уточнил чиновник.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что седьмой жертвой коронавируса в Нижегородской области стал 74-летний пациент с хроническими заболеваниями.

Тем временем реаниматологи борются за жизнь нижегородского врача. Местных специалистов сейчас консультируют медики из федеральных и лучших московских клиник.

Сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года выросло до 1096.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19. 92 из 1096 человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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