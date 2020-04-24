У жителей двух районов Нижегородской области не подтвердился коронавирус
Случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 39 районах Нижегородской области. Больше всего заболевших в областном центре - 719 человек, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Что касается районов области, то там лидером по числу зараженных по-прежнему остается Павловский район (70 человек), затем идет Кстовский район (44) и Бор с Выксой (по 30).
Причем у жителей Большеболдинского и Тонкинского районов диагноз не подтвердился, поэтому эти районы исключены из числа тех 39. Вместе с тем первые случаи заражения зарегистированы в Воротынском, Починковском, Сеченовском и Сосновском районах.
- Впереди выходные, многие открывают полноценный дачный сезон. Призываю всех (особенно людей пожилого возраста): старайтесь не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегайте мест скопления людей! - заявил глава региона Глеб Никитин.
Сообщалось, что за минувшие сутки выявлено еще 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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