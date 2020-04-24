2020-04-24T13:09:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцам стала доступна карта нарушителей карантина

Раздел под названием «Безопасный путь» появился на портале «Карта жителя Нижегородской области»
Анастасия НАЗАРОВА
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На сервисе «Карта жителя Нижегородской области» появился новый раздел.На сервисе «Карта жителя Нижегородской области» появился новый раздел.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Нижегородцы получили доступ к карте нарушителей карантина по коронавирусу. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появился раздел под названием «Безопасный путь». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, там можно увидеть, где были зафиксированы нарушения самоизоляции. С помощью этой информации каждый сможет составить безопасный маршрут, минуя опасные улицы.

Как уточнил глава региона Глеб Никитин, речь идет не о заболевших людях, а тех, кто обязан сидеть на двухнедельном карантине после возвращения из-за границы, или тех, кто контактировал с зараженными.

- Такие сервисы есть в различных странах мира и успешно зарекомендовали себя при купировании распространения коронавируса. Карта поможет службам, контролирующим соблюдение строгого карантина, - добавил губернатор.

КОНКРЕТНО

На карте нарушителей карантина в режиме онлайн высвечиваются три вида очагов: красный - нарушители выявлены сегодня, оранжевый - о них стало известно вчера, желтый - нарушения зафиксированы позавчера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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